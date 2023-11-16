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「估值表、業績全是假」杭州30億量化跑路 私募圈驚爆踩雷

中國新聞組／北京16日電
杭州30億量化私募基金跑路消息震驚投資界，造成多家信託公司損失慘重，圖為北京華軟新動力。(取材自財聯社)
杭州30億量化私募基金跑路消息震驚投資界，造成多家信託公司損失慘重，圖為北京華軟新動力。(取材自財聯社)

近日，百億FOF華軟新動力「踩雷」杭州跑路私募的消息震驚投資界。據報導，這家跑路的杭州瑜瑤投資管理有限公司已人去樓空，華軟新動力已報警。各地監管已啟動對華軟新動力及事件調查。據報導，此次「踩雷」的機構，除了北京華軟新動力，還有多家信託公司，其中也包括雲南信託。基金資產管理規模超160億元的華軟新動力風控體系也失效，私募圈風波再起。

來源：YouTube

據21世紀經濟報導指出，11月14日，一則「有家杭州30億量化私募基金跑路了，並且將客戶的資金全部轉移」的消息，引發市場關注。相關內容顯示，百億私募FOF機構北京華軟新動力私募基金管理有限公司（下稱「華軟新動力」）投資了相關私募產品，中間存在多層嵌套。

「（華軟）新動力投資了杭州彙盛，再下投至杭州瑜瑤投資管理有限公司（以下簡稱「杭州瑜瑤」，再下投磐京」，據稱，「投前的估值表和投後的業績全是假的」。據券商中國報導，14日午間，杭州瑜瑤的辦公場地已經人去樓空。

華軟新動力稱，公司旗下的FOF投資了杭州彙盛。杭州彙盛先前聲稱是自己是做量化對衝策略的，但後來經華軟新動力調查發現，杭州彙盛只是拿資金去投資了瑜瑤的產品。如今據杭州瑜瑤私募基金前任股東透露，「瑜瑤私募的股權在2020年8月已經全部轉讓新股東，聽說出事了，問題是發生在股權轉讓之後。」

中國基金業協會披露信息顯示，杭州瑜瑤2022年6月曾被浙江證監局採取出具警示函的行政監管措施，已被判定為異常經營。

最新信息顯示，華軟新動力已經採取行動，上周已經報案抓捕產品造假的私募管理人杭州彙盛。華軟新動力公司也於14日在官網發布聲明稱，針對彙盛私募的重大違約行為，公司將針對彙盛私募以及相關環節採取法律手段，盡最大努力實現投資人的合法權益。，公司目前持續經營，其餘在管基金產品均正常運作。

據第一財經報導，在杭州私募跑路事件中「踩雷」的機構，除了華軟新動力外，還有多家信託公司。其中也包括雲南信託。雲南信託表示，將維護投資者的合法權益。

有知情人士表示，雲南信託「踩雷」規模在十億級，另外還有多家信託機構涉及，最大的一家信託涉及資金規模在30億左右。

藍鯨記者報導，監管方面已啟動對華軟新動力調查。此外，各地監管也有對相關事件進行調查。相關機構在上周五即已啟動各種溝通、核查並上報監管。

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