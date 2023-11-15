4885份出生證被竊 12年後破案 河南商丘醫院3內鬼被判刑

在福建被販賣的出生醫學證明紙都來自河南商丘婦幼保健院。（取材自微博）

近來，廣西、湖北等地接連傳出販賣嬰兒出生證明情況，知情人士稱，售賣的出生證流向中國各地，為「來歷不明」的嬰孩洗白身分。而在12年前，河南 商丘市婦幼保健院數千份出生醫學 證明被盜，該案一度懸而未破。2021年12月，當地警方正式啟動刑事調查。今年11月14日，商丘市中院在5月做出二審裁定，三名婦幼保健院內部人員分別獲刑。

央視新聞報導，2023年2月，商丘市梁園區人民法院對商丘市婦幼保健院保健科原科長李某英判處有期徒刑8年，原副科長曹某連、丁某玲分別判處有期徒刑4年。一審判決後，被告曹某連、丁某玲提出上訴。5月，商丘市中級人民法院二審裁定，依法維持本案一審判決。

紅星新聞先前報導，2013年，商丘市婦幼保健院方面發布一份情況說明稱，2011年1月30日，該院保健科室職員上班時發現，存放出生醫學證明的辦公室門大開著，地面和桌上散落著空白的出生醫學證明。派出所到達現場後，現場清查發現2885份出生醫學證明被盜，及時登商丘日報聲明作廢，至今此案懸而未決。

2012年2月，該院因人事變動再次對所存放的出生醫學證明進行盤點時，發現又有2000份出生醫學證明去向不明，這次清查後立即登報聲明作廢。兩次失竊合計4885份。

2021年12月7日，商丘市公安局梁園分局發布通告稱，將在前期偵查調查的基礎上，加大對案件的偵破力度。

2022年12月16日，「商丘市婦幼保健院4885份出生醫學證明被竊」案告破。經查，此案屬於內部人員監守自盜，時任商丘市婦幼保健院管理出生醫學證明的科長、副科長均涉案，已被訴至法院。對於已落腳的出生證，警方對相關人員全部採血進入打拐DNA庫進行比較。

香港 01報導，該批次被竊的出生證主要涉及親生親賣，抱養，撿拾孩子等，並為此提供入戶條件。「打拐」網民「上官正義」曾在2016年發文稱，經其團隊調查發現，販賣到福建多省市的兒童出生證明來自河南商丘婦幼保健院，這些出生證明可以為來歷不明的孩子進行落戶。

2021年，「上官正義」接受採訪時表示，自己從出生證中介處得知，中介可以根據孩子年齡的大小，購買符合孩子當年批次的出生醫學證明，每張6萬至10萬元人民幣。