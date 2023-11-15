眾星錄視頻給緬北詐團頭子慶生…經紀人喊冤

網傳多位明星給緬北白應蒼慶生的畫面。（視頻截圖）

在中國公安機構高調通緝 緬北電詐集團頭目之際，網上一段「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」的影片引發熱議。該視頻疑似拍攝於一場生日宴會，舞台中央的大屏幕上播放著一段視頻，眾多明星出現在視頻中疑似為蒼勝科技園創始人白應蒼生日快樂，並說著「三十功名塵與土，八千里路雲和月」之類祝福的話。

紅星新聞報導，據了解，白所成二兒子白應蒼是果敢民兵大隊大隊長、財政局副局長、百勝集團（百勝賭場）總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人。白應蒼高調舉行生日宴會，還邀請明星網紅祝賀，引發熱議。

來源：YouTube

有網友說，「演藝界給詐騙主犯慶生，性質非常惡劣，給社會帶來很壞的影響，公安部門應該查一查這些人的違法犯罪行為」、「『三十功名塵與土，八千里路雲和月』出自岳飛『滿江紅』，電詐頭子何德何能用岳飛的詞慶生」、「白應蒼打賞這些明星的錢也是詐騙中國人民的錢，應該查一查這些明星有沒有在園區投資詐騙集團 。也有網友說，「明星也是被騙的，不管給誰的生日祝福，反正錄視頻有錢就拿了」。

一名在視頻中出現的明星的經紀人表示，自己不知道該明星是否曾錄製過此視頻，並表示該明星「不會給這樣的人錄的」。

另一明星的經紀人說，這一視頻錄製於多年前，該明星並不知道其當時錄製視頻祝福的對象是誰，並不認識白應蒼，也不記得當時讓其錄製視頻的人是誰。該經紀人稱，現在有很多人會找藝人去錄製視頻，包括朋友、親戚甚至市場上賣這種小視頻的人，有時藝人礙於情面就錄製了，一般錄製這種生日祝福的也不會去查證祝福者的具體身分，也把握不好到底祝福者是誰。「但是錄一個生日祝福並不代表說我們支持他，根本都不搭邊，大家現在都特別容易斷章取義」。