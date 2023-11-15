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西安女衰捲室友情殺案 身中20刀毀容 這1事讓她更心寒

中國新聞組／北京15日電
為保護室友，何姓女子被室友的前男友砍了20多刀，雖然撿回一命，但留下明顯疤痕。（取材自上游新聞）
為保護室友，何姓女子被室友的前男友砍了20多刀，雖然撿回一命，但留下明顯疤痕。（取材自上游新聞）

陝西西安一名34歲何姓女子某天在公司宿舍休息時，室友小麗（化名）突然跑進她的房間求救，稱遭到前男友持刀攻擊，該男子隨後也闖進房間攻擊兩人，導致何女被砍了20多刀，住院了近一個月，手部的傷殘更讓她無法工作。而最讓何女不滿的是，事後小麗及其家人對她不聞不問，沒道歉也沒賠償。對此，有律師分析，何女依法有權向小麗要求賠償。

上游新聞報導，何女在西安北郊一家美容院當美容師，住在公司提供的一間兩房宿舍。何女表示，小麗是公司新來的學徒，由於小麗還未成年，何女把她當孩子一樣照顧，但想不到小麗從租屋處搬進宿舍才兩天就出事。

意外發生在2022年11月27日晚間，何女表示，當時她在床上準備睡覺，聽見房間外有吵鬧聲，不久房間門就被打開，小麗像發瘋一樣跑進來，大喊「何姐救我！」

何女回憶，小麗身後跟著一名持刀男子，她當時根本不知道這個男人是誰，但出於本能保護小麗，拚命大喊求救，男子轉而攻擊何女，向她揮刀亂砍。

根據判決書，這名23歲的王姓兇手，案發當晚要求與小麗復合，但被小麗拒絕，憤而在超市買了一把菜刀，以送衣服為由前往小麗宿舍騙她開門，隨即攻擊小麗。在砍傷小麗與何女後，王男拿小麗的手機報警，稱自己殺了女友。

報導說，小麗與何女事後都被送醫治療，雖然沒有生命危險，但何女全身多處損傷、骨折，甚至一度出現失血性休克，住院22天才出院。經第三方機構鑑定，何女被砍了20多刀，傷口總長達107公分，損傷程度屬輕傷一級，臉部為十級傷殘。至於小麗的損傷程度，屬輕傷一級。

何女表示，案發至今一年來，她一直活在痛苦之中，心理上，當晚的畫面仍不時出現在她腦海中，臉上的傷也讓她極為自卑；生理上，她部分手指和手臂不能彎曲，她沒辦法騎車，更無法繼續美容師工作；但她除了已經花了8萬元人民幣（約1.1萬美元）醫藥費，還必須持續復健，為她帶來龐大的經濟壓力。

更令何女傷心的是各方的冷漠，「不只是砍我的人，還有我室友（小麗）以及她家人，他們對我的傷情都不管不問。畢竟我也是為了救她才出事」。她說，案發後，「她（小麗）連句安慰、道歉的話都沒有，平時還叫我『姐』，這讓我好難受、好寒心」。

報導指，記者曾嘗試聯絡小麗的家人，但對方卻說，「以後別再給我打電話，否則我要報警」，隨後掛斷電話。何女已向王男提出55萬餘元人民幣（約7.6萬美元）民事賠償，目前法院尚未判決。

對於這此波及無辜的案件，精誠申衡律師事務所律師耿華表示，何女可以「見義勇為受損害」為由，向還未成年的小麗監護人提起民事訴訟，要求補償。

萬商天勤事務所律師羅震東也表示，何女有權向法院另行提起民事訴訟，依法要求小麗給予適當補償，其監護人應承擔責任。

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