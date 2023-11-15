1300萬買下陝西法拍飯店 交屋驚見被拆得稀爛 法院該管嗎？
陝西漢中萬拓建築勞務有限責任公司（簡稱「漢中萬拓建築公司」）去年2月以1300萬（人民幣，下同，約178萬美元）買下法拍飯店，沒想到今年5月底交付時，卻發現酒店內部被拆得稀爛，多處設施毀壞嚴重。對此，法院讓買受人自己去主張權利，但買受人認為，自己是從法院司法拍得的，應由法院負擔品質保證，兩派觀點引起討論。
北京青年報報導，2022年2月12日，漢中萬拓建築公司透過城固法院淘寶網司法拍賣網路平台，以1300萬的成交價，拍下城固縣博望鎮春都酒店六層營業房及其土地使用權（含裝修），並按期交清了價款。
根據標的物的介紹，拍品房屋租賃期間至2023年2月28日，配套情況為內部設施及水、電齊全，維修保養狀況較好。
漢中萬拓建築公司相關負責人王女士介紹，拍賣時該旅館由承租人張某經營，在拍賣前城固法院就該案進行執行座談。座談筆錄上記載，飯店由承租人張某繼續經營，其保證在今年3月1日前騰房，將房屋交給買受人，不得提出任何其他要求，並保證維持原狀，不得損壞。
「等到了飯店一看整個人都愣住了，跟競拍前完全不一樣，內部多處設施被撬碎、拆除破壞，包括門窗、水、電、燈具、消防等，甚至連馬桶都給拆了……」王女士說，由於飯店遭嚴重損毀，公司明確表示不能接受，因此沒有簽字收房。
王女士表示，公司經過與法院執行人員到現場確認，認為拍得的房產已經遭毀損，屬於「重大瑕疵」，依據相關法律規定，今年6月1日，公司向城固法院遞交退房申請，退房未果後公司於6月15日又向法院提出賠償申請，申請法院透過評估機構確定涉案房屋產生的損失，並退還差價。
兩個月後，城固法院委託的估價機構漢中正信房地產估價諮詢有限責任公司進行了價值評估。經現場勘察，包括多處上、下水管已斷裂，大部分燈具已拆除，多處電線被剪斷，馬桶、盥洗台、鏡子、玻璃隔間門等大量拆除缺失……最終確定估價對象的損害賠償為163萬2210元。
「10月19日，城固法院通知去取文件時，我們被告知可以向承租人張某索賠損失，追究法律責任。酒店雖然是張某在承包經營，可我們公司是透過司法拍賣競買的，錢也是打到法院指定帳戶，有問題一定是找法院。」王女士說。
漢中一位資深律師表示，事件中的拍賣財產過戶登記早，實際交付遲，而這段期間承租人毀壞了止贖不動產，涉嫌構成故意毀損財物罪。法院應協助蒐集相關證據資料向公安機關移交，從而追究承租人的相關刑事責任。
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