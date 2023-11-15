1300萬買下陝西法拍飯店 交屋驚見被拆得稀爛 法院該管嗎？

二樓大廳地面及天花板嚴重損毀。(取材自北京青年報)

陝西漢中萬拓建築勞務有限責任公司（簡稱「漢中萬拓建築公司」）去年2月以1300萬（人民幣，下同，約178萬美元）買下法拍飯店，沒想到今年5月底交付時，卻發現酒店內部被拆得稀爛，多處設施毀壞嚴重。對此，法院讓買受人自己去主張權利，但買受人認為，自己是從法院司法拍得的，應由法院負擔品質保證，兩派觀點引起討論。

北京 青年報報導，2022年2月12日，漢中萬拓建築公司透過城固法院淘寶網司法拍賣 網路平台，以1300萬的成交價，拍下城固縣博望鎮春都酒店六層營業房及其土地使用權（含裝修），並按期交清了價款。

根據標的物的介紹，拍品房屋租賃期間至2023年2月28日，配套情況為內部設施及水、電齊全，維修保養狀況較好。

漢中萬拓建築公司相關負責人王女士介紹，拍賣時該旅館由承租人張某經營，在拍賣前城固法院就該案進行執行座談。座談筆錄上記載，飯店由承租人張某繼續經營，其保證在今年3月1日前騰房，將房屋交給買受人，不得提出任何其他要求，並保證維持原狀，不得損壞。

「等到了飯店一看整個人都愣住了，跟競拍前完全不一樣，內部多處設施被撬碎、拆除破壞，包括門窗、水、電、燈具、消防等，甚至連馬桶都給拆了……」王女士說，由於飯店遭嚴重損毀，公司明確表示不能接受，因此沒有簽字收房。

王女士表示，公司經過與法院執行人員到現場確認，認為拍得的房產已經遭毀損，屬於「重大瑕疵」，依據相關法律規定，今年6月1日，公司向城固法院遞交退房申請，退房未果後公司於6月15日又向法院提出賠償申請，申請法院透過評估機構確定涉案房屋產生的損失，並退還差價。

兩個月後，城固法院委託的估價機構漢中正信房地產 估價諮詢有限責任公司進行了價值評估。經現場勘察，包括多處上、下水管已斷裂，大部分燈具已拆除，多處電線被剪斷，馬桶、盥洗台、鏡子、玻璃隔間門等大量拆除缺失……最終確定估價對象的損害賠償為163萬2210元。

「10月19日，城固法院通知去取文件時，我們被告知可以向承租人張某索賠損失，追究法律責任。酒店雖然是張某在承包經營，可我們公司是透過司法拍賣競買的，錢也是打到法院指定帳戶，有問題一定是找法院。」王女士說。

漢中一位資深律師表示，事件中的拍賣財產過戶登記早，實際交付遲，而這段期間承租人毀壞了止贖不動產，涉嫌構成故意毀損財物罪。法院應協助蒐集相關證據資料向公安機關移交，從而追究承租人的相關刑事責任。