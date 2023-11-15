期中考休息爭如廁 河南一中學人踩人致1死4傷

武陟縣興華中學傳出學生踩踏意外。(取材自紅星新聞)

河南 省焦作市武陟縣興華中學13日期中考，學生在休息時間爭相上廁所發生踩踏事件，造成1名學生死亡，1人重傷、4人輕傷。受傷學生目前送往武陟縣人民醫院、武陟縣二院等醫院治療，近日即可出院。

來源:九派新聞

每日經濟新聞報，武陟縣人民政府14日發布情形通報稱，11月13日上午10時許，武陟縣興華中學初一初二部分男生在期中考試間隙如廁時，因上下樓梯發生擁擠摔倒受傷，涉及的學生第一時間送往醫院接受檢查治療。

目前，1名學生經全力搶救無效死亡，1名受傷較重學生正全力救治，4名受輕微傷學生住院觀察治療、近日即可出院。

事發後，市縣立即進行現場救援，組織省內醫療專家進行治療。同時，成立調查小組盡快找出原因，對相關責任人依法依規嚴肅處理。

新京報報導，有知情人士指出，事發是13日上午10點多，疑似學生考試過後，大課間集中上廁所導致。「興華中學的廁所是上下兩層，男廁要走樓梯上去，樓梯欄杆都是完好的，不知道怎麼就發生了踩踏。現在各個部門都在調查事故原因。

興華中學周邊商戶稱，13日，有多輛救護車進學校，學校附近還封路了，在校學生也放假一天。

公開資料顯示，武陟縣興華中學成立於2021年，位於河南省焦作市，宗旨和業務範圍是「實施初中義務教育 」。