我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

期中考休息爭如廁 河南一中學人踩人致1死4傷

中國新聞組／北京15日電
武陟縣興華中學傳出學生踩踏意外。(取材自紅星新聞)
武陟縣興華中學傳出學生踩踏意外。(取材自紅星新聞)

河南省焦作市武陟縣興華中學13日期中考，學生在休息時間爭相上廁所發生踩踏事件，造成1名學生死亡，1人重傷、4人輕傷。受傷學生目前送往武陟縣人民醫院、武陟縣二院等醫院治療，近日即可出院。

來源:九派新聞

每日經濟新聞報，武陟縣人民政府14日發布情形通報稱，11月13日上午10時許，武陟縣興華中學初一初二部分男生在期中考試間隙如廁時，因上下樓梯發生擁擠摔倒受傷，涉及的學生第一時間送往醫院接受檢查治療。

目前，1名學生經全力搶救無效死亡，1名受傷較重學生正全力救治，4名受輕微傷學生住院觀察治療、近日即可出院。

事發後，市縣立即進行現場救援，組織省內醫療專家進行治療。同時，成立調查小組盡快找出原因，對相關責任人依法依規嚴肅處理。

新京報報導，有知情人士指出，事發是13日上午10點多，疑似學生考試過後，大課間集中上廁所導致。「興華中學的廁所是上下兩層，男廁要走樓梯上去，樓梯欄杆都是完好的，不知道怎麼就發生了踩踏。現在各個部門都在調查事故原因。

興華中學周邊商戶稱，13日，有多輛救護車進學校，學校附近還封路了，在校學生也放假一天。

公開資料顯示，武陟縣興華中學成立於2021年，位於河南省焦作市，宗旨和業務範圍是「實施初中義務教育」。

河南 教育

上一則

胡潤榜 新鴻基鄺肖卿首登中國女首富 碧桂園楊惠妍跌至第5

下一則

開國元帥葉劍英夫人吳博 106歲在京逝世

延伸閱讀

長沙大學生招嫖被騙1500元 自首還算嫖娼？律師解答了

長沙大學生招嫖被騙1500元 自首還算嫖娼？律師解答了
李克強後事微博閱讀量逾5億 各地獻花帖傳「發不出去」

李克強後事微博閱讀量逾5億 各地獻花帖傳「發不出去」
李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮
防以古諷今？中國明史專家陳梧桐另一本「崇禎傳」也下架

防以古諷今？中國明史專家陳梧桐另一本「崇禎傳」也下架

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機