電詐頭目孫子光宗耀祖上名校？ 北大：別信詐騙犯

明氏家族在緬北具很大勢力。(取材自微博)

警方公開通緝緬北果敢電詐四名重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍，4人為親屬關係。明學昌曾是當地副縣長，他所下設的武裝力量以保全身分公開武裝護詐。明學昌還曾高調為孫子明光忠慶祝被北京 大學錄取。不過，北大13日回應，明光忠不是北大學生，也無申請記錄。

來源：中國新聞

文匯報報導，隨著警方公開通緝明學昌等四名緬北果敢自治區電信網絡詐騙 犯罪集團重要頭目，一則自稱為「果敢自治區警察部隊唯一官方資訊媒體」的個人類型公眾號「平安果敢」發布的消息引起廣泛關注。消息以圖文形式發布，內容為2023年1月30日，明學昌曾為他的孫子明光忠（其父是明學昌之子明國安）舉辦「慶祝明學昌孫子被北大錄取升學 宴」，並配多幅現場圖。

上述文章稱，明學昌在明府大設宴席，安排歌唱、舞蹈等節目，邀請好友共享。他還稱，孫子收到中國北京大學的錄取通知書，「各級領導、社會團體及民眾紛紛前來祝賀，歡聚一堂。」明學昌還在宴會上發言表示，果敢歷代180多年的歷史當中未出現過考取中國北京大學的人，自己的孫子是諸多果敢學子中脫穎而出的唯一一人，這將是「他一生用金錢買不到的光榮，為此感到驕傲」。

文中所傳「北京大學錄取通知書」截圖顯示：「緬甸明光忠，我們高興地通知你，北京大學同意接受你於2023年9月至2027年7月，作為本科生來我校經濟管理學院學習，授課語言為漢語……」另外，還有多張明學昌與明光忠在「升學宴」上的慶祝圖片。

對此，北京大學13日回應，明光忠不是北大學生，他的這個情況是假的，「這個人（明光忠）我們查了，他不是北京大學的學生，而且沒有他任何申請北大的記錄。」北京大學還強調，「現在我們都知道明學昌是電信詐騙嫌犯，大家都不要相信一個詐騙嫌犯的話。」