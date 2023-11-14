電詐頭目孫子光宗耀祖上名校？ 北大：別信詐騙犯
警方公開通緝緬北果敢電詐四名重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍，4人為親屬關係。明學昌曾是當地副縣長，他所下設的武裝力量以保全身分公開武裝護詐。明學昌還曾高調為孫子明光忠慶祝被北京大學錄取。不過，北大13日回應，明光忠不是北大學生，也無申請記錄。
來源：中國新聞
文匯報報導，隨著警方公開通緝明學昌等四名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目，一則自稱為「果敢自治區警察部隊唯一官方資訊媒體」的個人類型公眾號「平安果敢」發布的消息引起廣泛關注。消息以圖文形式發布，內容為2023年1月30日，明學昌曾為他的孫子明光忠（其父是明學昌之子明國安）舉辦「慶祝明學昌孫子被北大錄取升學宴」，並配多幅現場圖。
上述文章稱，明學昌在明府大設宴席，安排歌唱、舞蹈等節目，邀請好友共享。他還稱，孫子收到中國北京大學的錄取通知書，「各級領導、社會團體及民眾紛紛前來祝賀，歡聚一堂。」明學昌還在宴會上發言表示，果敢歷代180多年的歷史當中未出現過考取中國北京大學的人，自己的孫子是諸多果敢學子中脫穎而出的唯一一人，這將是「他一生用金錢買不到的光榮，為此感到驕傲」。
文中所傳「北京大學錄取通知書」截圖顯示：「緬甸明光忠，我們高興地通知你，北京大學同意接受你於2023年9月至2027年7月，作為本科生來我校經濟管理學院學習，授課語言為漢語……」另外，還有多張明學昌與明光忠在「升學宴」上的慶祝圖片。
對此，北京大學13日回應，明光忠不是北大學生，他的這個情況是假的，「這個人（明光忠）我們查了，他不是北京大學的學生，而且沒有他任何申請北大的記錄。」北京大學還強調，「現在我們都知道明學昌是電信詐騙嫌犯，大家都不要相信一個詐騙嫌犯的話。」
根據公共安全部消息，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種犯罪。對上述4人提供有效線索及協助逮捕的有功人員，警方將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。
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