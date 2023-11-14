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泉州水上餐廳「玻璃地板」破裂 官員掉進湖裡溺斃

記者賴錦宏／綜合報導
蘇漢庭疑因餐廳玻璃地板破裂落水身亡。(取材自大皖新聞)
蘇漢庭疑因餐廳玻璃地板破裂落水身亡。(取材自大皖新聞)

福建泉州市一名區長在水上餐廳用餐時，疑因地板爆裂落水身亡，泉州政府辦公室證實死者為泉州市洛江區前區長蘇漢庭。消息引起廣大關注，相關話題登上多個網站熱搜榜。

來源：YouTube

大河報報導，一張「泉州市洛江區長蘇某某在水上餐廳就餐時落水身亡」的聊天紀錄截圖13日在網上流傳。

聊天紀錄截圖顯示，事發地點為泉州市聚龍小鎮，一名區長「在水上餐廳吃飯時，地板破了，掉下去淹死了」。餐廳照片顯示，餐桌擺在一個十字結構上，疑似原本裝有玻璃的地板只剩下四個空格，底下便直接是湖水。

福建省泉州市惠安縣政府辦公室一名工作人員同日證實，事發當天有兩人落水，其中一人不幸死亡，死亡者是泉州市洛江區原區長蘇某某。惠安縣政府辦公室並指出，公安部門已經介入調查中。

極目新聞報導，事發餐廳是惠安縣聚龍小鎮一間名為聚龍軒的餐廳。據了解，聚龍軒位於聚龍湖畔，依半壁山巒，餐廳在湖面上建造了多個用餐亭。亭子裡的地面是由透明玻璃鋪成，用餐時還能看見湖中的魚。餐廳一名工作人員稱，餐廳前天就暫停營業了，「設施設備都在改造」。對於上述落水事故，他稱，「案件在進一步調查，不便透露情況」。

據閩南網此前報導，2015年1月，在泉州市洛江區四屆人大四次會議舉行的第三次全體會議上，蘇某某當選為泉州市洛江區人民政府區長。2019年12月31日，洛江召開全區領導幹部大會，洛江區政府主要領導進行了調整變動。蘇某某不再擔任洛江區人民政府黨組書記。目前是泉州市人民政府辦公室二級巡視員。

大皖新聞報導，從泉州市殯儀館了解到，蘇某某的追悼會已經在12日上午舉辦。

因水上餐廳玻璃地板破裂，落水死亡的福建泉州洛江區前區長蘇漢庭。（取材自搜狐網）
因水上餐廳玻璃地板破裂，落水死亡的福建泉州洛江區前區長蘇漢庭。（取材自搜狐網）
涉事餐廳環境很好。(取材自大皖新聞)
涉事餐廳環境很好。(取材自大皖新聞)

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