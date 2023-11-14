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長沙大學生招嫖被騙1500元 自首還算嫖娼？律師解答了

中國新聞組／北京14日電
大學生招嫖被騙1500元報警自首一事，引發關注。(取材自潇湘晨報)
大學生招嫖被騙1500元報警自首一事，引發關注。(取材自潇湘晨報)

近日一則「大學生招嫖被騙報警」的消息引發關注。根據網絡熱播紀錄片「守護解放西」節目內容，長沙市公安局天心分局坡子街派出所接到一名男大學生報案，稱自己網絡招嫖後被騙1500元（人民幣，下同），事後撥打報警電話自首。而男大學生自首後還算不算嫖娼？會不會留「案底」？有律師解讀其中的法律問題。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，據該大學生講述，自己是在酒後刷短視頻時瀏覽到有隱晦招嫖信息的內容後，與對方取得聯繫，並約定好女子過來的路費以及嫖資等內容，事後一名女子抵達了他所在的房間，他支付了1500元現金，這名女子以下樓買水為由離開再未返回，該大學生意識到被騙後報警。

「我寧願上繳罰款，也不願意被她騙走。」這名大學生這麼解釋自己報警自首的目的。同時，接警警察透過查看該大學生與對方的聊天記錄發現，該大學生與對方溝通時語言非常「乾脆」，並非常熟悉「外賣」「全包」等行業暗語的含義。但該大學生稱，自己是第一次網路招嫖，這些內容是他的朋友教他的。

「網路招嫖後自己跑到派出所要求公安機關處罰的，你是第一個。」在詢問過程中，警方還反覆問起該大學生是否知道行政拘留對於自己的影響，該大學生則顯得有些不以為然，只是詢問會不會留下案底，「按照公正的程序走我都可以接受」，並認為招嫖不構成犯罪，沒有什麼大的影響。

最後，警方對該大學生進行了嚴肅批評和教育，並給予了相應處罰。

對於此案涉及的法律問題，不同律師有不同解釋。河南澤槿律師事務所主任付建認為，該大學生主觀目的是透過網路招嫖，客觀上也支付了金錢並與對方見面，只是最後因某些原因未能成功而已，涉嫌嫖娼未遂，但嫖娼未遂也屬於違法行為只是介於該大學生情節輕微、及時糾正、沒有危害後果，可以不予處罰或從輕處罰。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，從媒體披露的資訊來看，該大學生與賣淫人員主觀上已經就賣淫嫖娼達成一致，談好價格，並已經給付金錢，並且已經著手實施，但由於其本人主觀意志以外的原因，尚未發生性關係的，可以按賣淫嫖娼行為依法處理，但應從輕處罰。

河南澤槿律師事務所主任付建提醒，行政處罰記錄對於個人之後的人生可能會產生一定影響，具體體現在就業限制、信用記錄、商業活動限制、社會影響、法律限制等層面。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱稱，雖然行政處罰不屬於「案底」，但相關違法記錄仍保留在公安機關的系統中，還是會影響到個人入學及就業。今年前些時候就曾發生過某大學研究生嫖娼被開除學籍的處分。

民警：你是第一個打電話報警說自己招嫖的人。(取材自潇湘晨報)
民警：你是第一個打電話報警說自己招嫖的人。(取材自潇湘晨報)

北京 河南 就業

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