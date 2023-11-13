勾結人販賣出生證 襄陽醫院6人被抓

涉事的湖北襄陽健橋醫院。（取材自微博）

近日，打拐志願者「上官正義」曝光湖北襄陽健橋醫院、廣西南寧城和醫院以及廣東佛山福愛嘉婦產醫院，存在涉嫌販賣出生醫學 證明等問題，引發社會高度關注。目前，襄陽健橋醫院院長等六人已被捕；佛山福愛嘉婦產醫院和南寧城和醫院相關責任人也已被採取刑事強制措施。

中央社報導，這起駭人聽聞的醫院勾結人販的販嬰案源自本月6日，「打拐志工上官正義」在微博發文聲稱，經過一年多的明查暗訪，舉報健橋醫院院長葉有芝勾結多地的販嬰集團，藉由社交平台宣傳經營辦理出生證明等業務。

買證者只需提供個資 付9萬6000元人民幣（下同），院方即比照「正常」生產流程，提供出生證明。同時院方還提供全中國通用的疫苗 接種卡，編造「打疫苗」的注射紀錄，與葉有芝合作的集團還兜售假出生證明，並且在各地報戶口，洗白被拐兒童身分。

舉報人發文指出，葉有芝曾表示，跟他們往來的仲介不只販嬰還收購嬰兒，價格超過10萬元，涉及10多個省分，數量驚人。

上官正義發文說，他潛伏臥底一年多，足跡遍及近5萬公里，才完整掌握這個集團的販嬰、販賣出生證明等犯罪證據，並說不止湖北這一家醫院，還有廣東佛山，廣西南寧等地醫院，都涉及販嬰和販售出生證明。

湖北襄陽市政府表示，襄陽健橋醫院院長等六人已被捕，紀檢監察部門同步調查領導幹部及公務員共13人，是否失職失責又違紀違法。

襄陽市政府發布通報，衛健部門已依法吊銷院長的醫師執照，並追究其他涉案醫務人員，撤銷健橋醫院出生證明簽發資格，以及母嬰保健技術服務執業資格。