廣西一高校書記、院長信箱 竟對著攝像頭 怎麼保護隱私？校方整改

電機工程學院大廳內信箱與攝影機的位置。（取材自央廣網）

廣西大學電氣工程學院一樓大廳內設置了書記、院長信箱，但竟對著攝像頭，被質疑無法保護投信者隱私 。針對此情況，校方表示已對設置在攝像頭下的信箱進行整改。

央廣網報導，廣西南寧一名網友在短視頻平台上發布視頻說，本應用來搭建「連心橋」的「書記、院長信箱」，卻被攝像頭照著。網友「浪跡貴州」說，該視頻是11月6日發布，他刷到後便嘗試尋找視頻中書記信箱的「歸屬地」。「視頻裡面錄了一段二維碼，我掃碼發現是廣西大學師生e見微信 小程序。」

「浪跡貴州」認為，哪怕攝像頭並非是為了監控，但也會對人形成威懾作用，誰設置信箱誰就要對隱私問題負責，攝像頭的存在加劇了想投信人的不安全感，這無疑削弱了相關制度的可信度和有效性，讓一些希望通過投信反饋問題的人望而卻步。

廣西大學電氣工程學院學生「小韋」（不願透露真實姓名）說：「電氣工程學院攝像頭照著信箱的事情其實很多同學都懂，我認為信箱在攝像頭監控範圍內是不妥當的，這會讓很多想投信的人產生顧慮，反正我是不願意去投信的。可能學校本意不是為了監控信箱，而是監控大門，在信箱設置環節出現疏忽，應該考慮更換信箱的位置，讓同學們能在保證隱私的前提下投信，希望盡早解決。」

廣西大學官網對此表示，經查，攝像頭為2013年統一安裝，用於維護學院安全。設置信箱時，相關學院從方便師生員工投遞的角度予以考慮，未能充分關注到投信者的隱私。媒體反映相關情況後，學校已對設置在攝像頭下的信箱進行了徹底整改。