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江西職校剋扣學生實習費 校領導被舉報獲利數千萬？

中國新聞組／北京13日電
江西新能源科技職業學院。（取材自極目新聞）
江西新能源科技職業學院。（取材自極目新聞）

江西一所職業學院近日被爆料剋扣學生實習報酬，部分校領導從中牟取了數千萬元。知情人士稱，相關部門已經介入調查此事。

極目新聞報導，知名打假人王海在網上發帖稱，這所扣學生實習報酬的是江西新能源科技職業學院，有該校原工作人員向他們提供了線索，他們也掌握了銀行流水等相關證據。

王海在帖文中稱，該校的張老師和前妻顏某某都是學校職工，兩人離婚後，張老師於2023年2月無意間發現顏某某有600萬元的巨額存款，同時還發現了一個涉及金額數千萬元的帳本，記錄了人力資源機構轉帳給學校多名領導的明細和分配比例，其中打到顏某某名下的金額就有600萬元之巨。

王海的助理蔡先生說，已獲取相關銀行流水紀錄和帳本的複印件資料，張老師稱，顏某某收取款項使用的是其弟媳黃某的銀行卡，隨後再轉到私人帳戶。

報導說，張老師稱，2015年至今，他的前妻600萬元巨額存款與職務有關，雖然她工資不高，但卻是學校院長助理，主要負責每年招生工作和學生的實習工作，銀行流水也顯示這些收入與其工作有關係。張老師根據帳本上前妻對這筆錢的分配占比計算，推算出學校相關人員也拿了大筆回扣，但張老師未向王海提供完整的流水證據，且張老師目前已從學校離職。

江西新能源科技職業學院一名前副院長表示，顏某某並非江西新能源科技職業學院院長助理，應是該校下屬江西省中山電子計算機中等專業學校的校長助理。他還說，學生到企業實習工作，學校確實能收到一筆管理費用，但是金額很少，他從未聽說如此大的金額，但無論如何，款項流向個人帳戶，涉嫌違反相關財務規定。

一名知情人透露，目前江西新能源科技職業學院已經了解到王海的公開舉報，但涉及金額應該沒有那麽多，相關部門已經介入調查此事。

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