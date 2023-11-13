我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

蘇州毒地風波 120萬買的房 85萬沒人要 業主拉橫幅促退款

中國新聞組／北京13日電
業主拉橫幅抗議。（視頻截圖）
業主拉橫幅抗議。（視頻截圖）

上海陸家嘴集團因買下江蘇蘇州一批「毒地塊」日前控告賣家蘇鋼集團並索償100億（人民幣，下同）。涉事小區住戶們說，他們看新聞才知錦繡瀾山項目17塊地中有14塊汙染，有人表示120萬買的房現在85萬也沒人要，有夫妻甚至因此取消生育計畫。有業主拉橫幅請願，要求退款；陸家嘴集團再次強調，將全力通過司法途徑還原真相。

來源：YouTube

綜合媒體報導，陸家嘴集團11月12日發布關於蘇州綠岸項目有關情況說明，向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟。針對相關各方的侵權行為，公司將全力通過司法途徑，還原事實真相，維護公司及全體股東利益。隨著陸家嘴集團起訴蘇鋼就毒地索賠100億事件曝光，有業主前往樓盤拉橫幅要求陸家嘴退房。

報導指出，陸家嘴集團與蘇鋼集團高達百億的毒地糾紛成為業內關注的焦點後，得知自家小區與汙染地塊相隔僅幾十米，這讓同在陸家嘴集團蘇州綠岸項目，那些已經入住的居民們感到不安。突如其來的毒地糾紛事件打亂了業主們的生活，不少業主表示，他們此前只知道雷丁學校所在的2號地塊發現了汙染，但沒想到錦繡瀾山項目17塊地中有14塊存在汙染，無人告知他們相距如此近是否會對人產生健康威脅。

蘇州雷丁學校掛著紅色警示牌。（取材自杭州網）
蘇州雷丁學校掛著紅色警示牌。（取材自杭州網）

錦繡瀾山峰譽庭的劉先生因為此次事件，臨時推遲了為兒子裝修婚房的計畫；一對黑龍江的90後夫妻則暫時取消了生育計畫。業主宣先生來自遼寧朝陽，他2019年買房，2022年3月夫妻倆帶剛出生不久的孩子還有家中老人入住了小區。今年11月「毒地塊」事件被曝光後，他才知道17塊地中14塊都被汙染。

最令業主苦惱的是，目前他們沒有找到檢測機構，願意為他們小區所在地塊的土壤汙染情況進行檢測。

住戶黃女士與丈夫只有一個要求，就是開發商能夠將樓盤所在地塊的土壤檢測報告給他們看一下，讓他們安心。「不應由我們為企業的錯誤買單。」王先生說，2021年，他攢夠首付45萬在錦繡瀾山峰譽庭買了房子，終於在蘇州安了家，陸家嘴集團和蘇鋼集團毒地糾紛發生後，他不敢將此事告訴父母，只能一個人獨自承擔。

也有多名受訪的錦繡瀾山峰譽庭、錦繡瀾山錦園的業主表示，他們的訴求是退房，拿回購房款。

檢測

上一則

江西職校剋扣學生實習費 校領導被舉報獲利數千萬？

下一則

杭州一公司招聘直播間推箱子專家 年薪最高24萬元

延伸閱讀

封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞
買到致癌「毒地塊」、樓蓋好不能住 誰坑了上海國企85億？

買到致癌「毒地塊」、樓蓋好不能住 誰坑了上海國企85億？
富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗

富士康續布局智慧汽車 與天瞳威視在天津插旗
房市持續低迷 深圳豪宅降價促銷情況明顯

房市持續低迷 深圳豪宅降價促銷情況明顯

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」