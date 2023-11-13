蘇州毒地風波 120萬買的房 85萬沒人要 業主拉橫幅促退款

業主拉橫幅抗議。（視頻截圖）

上海陸家嘴集團因買下江蘇蘇州一批「毒地塊」日前控告賣家蘇鋼集團並索償100億（人民幣，下同）。涉事小區住戶們說，他們看新聞才知錦繡瀾山項目17塊地中有14塊汙染，有人表示120萬買的房現在85萬也沒人要，有夫妻甚至因此取消生育計畫。有業主拉橫幅請願，要求退款；陸家嘴集團再次強調，將全力通過司法途徑還原真相。

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綜合媒體報導，陸家嘴集團11月12日發布關於蘇州綠岸項目有關情況說明，向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟。針對相關各方的侵權行為，公司將全力通過司法途徑，還原事實真相，維護公司及全體股東利益。隨著陸家嘴集團起訴蘇鋼就毒地索賠100億事件曝光，有業主前往樓盤拉橫幅要求陸家嘴退房。

報導指出，陸家嘴集團與蘇鋼集團高達百億的毒地糾紛成為業內關注的焦點後，得知自家小區與汙染地塊相隔僅幾十米，這讓同在陸家嘴集團蘇州綠岸項目，那些已經入住的居民們感到不安。突如其來的毒地糾紛事件打亂了業主們的生活，不少業主表示，他們此前只知道雷丁學校所在的2號地塊發現了汙染，但沒想到錦繡瀾山項目17塊地中有14塊存在汙染，無人告知他們相距如此近是否會對人產生健康威脅。

蘇州雷丁學校掛著紅色警示牌。（取材自杭州網）

錦繡瀾山峰譽庭的劉先生因為此次事件，臨時推遲了為兒子裝修婚房的計畫；一對黑龍江的90後夫妻則暫時取消了生育計畫。業主宣先生來自遼寧朝陽，他2019年買房，2022年3月夫妻倆帶剛出生不久的孩子還有家中老人入住了小區。今年11月「毒地塊」事件被曝光後，他才知道17塊地中14塊都被汙染。

最令業主苦惱的是，目前他們沒有找到檢測 機構，願意為他們小區所在地塊的土壤汙染情況進行檢測。

住戶黃女士與丈夫只有一個要求，就是開發商能夠將樓盤所在地塊的土壤檢測報告給他們看一下，讓他們安心。「不應由我們為企業的錯誤買單。」王先生說，2021年，他攢夠首付45萬在錦繡瀾山峰譽庭買了房子，終於在蘇州安了家，陸家嘴集團和蘇鋼集團毒地糾紛發生後，他不敢將此事告訴父母，只能一個人獨自承擔。

也有多名受訪的錦繡瀾山峰譽庭、錦繡瀾山錦園的業主表示，他們的訴求是退房，拿回購房款。