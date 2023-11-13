我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

內蒙女控訴2萬工資被扣到-400元 公司：30天遲到26天

中國新聞組／北京13日電
內蒙女子離職時，2萬多元人民幣工資變成需倒貼400元。此為示意圖。（取材自紅星新聞）
內蒙女子離職時，2萬多元人民幣工資變成需倒貼400元。此為示意圖。（取材自紅星新聞）

內蒙古一名何姓女子月前到一間家具行擔任經理，但兩個月後就離職，她控訴公司積欠她工資，工作兩個月反要倒貼公司400元（人民幣，下同，約55美元）。但公司方反擊，稱何女「30天內有26天遲到」，覺得她不能勝任才減扣工資。

內蒙古晨報報導，何姓女子表示，她原本在黑龍江的「雙葉家具」工作了十幾年，月前公司在通遼河西分店的店長邀請她去通遼工作，談好一個月底薪1萬元（約1377美元）加提成，並幫她負擔當地房租費用。

何女8月前往通遼河西分店上班，擔任經理職位，「工作了兩個月後一直沒有給我發工資」，於是她在10月底離職。

她指控，公司本應給她兩個月又七天的工資，總共2萬3880元（約3289美元），但公司卻把底薪砍到3000元，還跟她討要房租共6400元（每月房租1600元，押一付三共6400元），這樣兩個月下來她只拿到6000元工資，還必須倒貼400元給公司。

對此，雙葉家具通遼河西店的孟姓經理回應稱，何女擔任經理職位，每天早上不但沒給員工開早會，沒有履行好工作職責，還頻繁遲到，根據考勤統計顯示，她30天內有26天遲到。他說，多次與何女溝通無果後，覺得她無法勝任經理一職，因此只能按照業務員的底薪3000元來給工資。

但何女否認自己有遲到26天，她說，當時負責人告訴她每天9時前打卡上班就行，她從沒晚到過。不過，孟姓經理則反擊稱，9時上班時間只適用於第一天，怕她路不熟，之後就要按照正常時間到班，「我還將工作例行表發給了她，8時40是要開早會的」。

何女則說，當時被告知工作例行表只是「參考」，沒要求她執行，而且例行表的安排也不切實際，「因為我還要去顧客家測量回訪或者去跑業務」。

至於房租是否說好由公司負擔，孟姓經理說，本來只要幫何女租一間月租四、五百元的公寓，但何女卻以父母可能會來為由，要求要住大一點的房子，於是幫她找了一個月租金1600元的房子。

何女表示，她目前正在準備相關材料向勞動監察部門申訴，等待勞動監察部門的處理結果。

租金

上一則

「省港旗兵」深水埗劫殺表行 潛逃32年落網

下一則

廣西一高校書記、院長信箱 竟對著攝像頭 怎麼保護隱私？校方整改

延伸閱讀

封面故事／「走線人」難求職 英語不行只好幹苦力

封面故事／「走線人」難求職 英語不行只好幹苦力
飯店小費專家建議每天2-5元 房間若像遭颶風襲擊可多付

飯店小費專家建議每天2-5元 房間若像遭颶風襲擊可多付
汽車工人加薪 需要未雨綢繆

汽車工人加薪 需要未雨綢繆
美經濟比預期好 但憂熊出沒

美經濟比預期好 但憂熊出沒

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」