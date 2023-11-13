內蒙女控訴2萬工資被扣到-400元 公司：30天遲到26天

內蒙女子離職時，2萬多元人民幣工資變成需倒貼400元。此為示意圖。（取材自紅星新聞）

內蒙古一名何姓女子月前到一間家具行擔任經理，但兩個月後就離職，她控訴公司積欠她工資，工作兩個月反要倒貼公司400元（人民幣，下同，約55美元）。但公司方反擊，稱何女「30天內有26天遲到」，覺得她不能勝任才減扣工資。

內蒙古晨報報導，何姓女子表示，她原本在黑龍江的「雙葉家具」工作了十幾年，月前公司在通遼河西分店的店長邀請她去通遼工作，談好一個月底薪1萬元（約1377美元）加提成，並幫她負擔當地房租費用。

何女8月前往通遼河西分店上班，擔任經理職位，「工作了兩個月後一直沒有給我發工資」，於是她在10月底離職。

她指控，公司本應給她兩個月又七天的工資，總共2萬3880元（約3289美元），但公司卻把底薪砍到3000元，還跟她討要房租共6400元（每月房租1600元，押一付三共6400元），這樣兩個月下來她只拿到6000元工資，還必須倒貼400元給公司。

對此，雙葉家具通遼河西店的孟姓經理回應稱，何女擔任經理職位，每天早上不但沒給員工開早會，沒有履行好工作職責，還頻繁遲到，根據考勤統計顯示，她30天內有26天遲到。他說，多次與何女溝通無果後，覺得她無法勝任經理一職，因此只能按照業務員的底薪3000元來給工資。

但何女否認自己有遲到26天，她說，當時負責人告訴她每天9時前打卡上班就行，她從沒晚到過。不過，孟姓經理則反擊稱，9時上班時間只適用於第一天，怕她路不熟，之後就要按照正常時間到班，「我還將工作例行表發給了她，8時40是要開早會的」。

何女則說，當時被告知工作例行表只是「參考」，沒要求她執行，而且例行表的安排也不切實際，「因為我還要去顧客家測量回訪或者去跑業務」。

至於房租是否說好由公司負擔，孟姓經理說，本來只要幫何女租一間月租四、五百元的公寓，但何女卻以父母可能會來為由，要求要住大一點的房子，於是幫她找了一個月租金 1600元的房子。

何女表示，她目前正在準備相關材料向勞動監察部門申訴，等待勞動監察部門的處理結果。