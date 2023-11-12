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9年性侵、猥褻22童 甘肅小學校長遭執行死刑並公示罪行

中國新聞組／綜合報導
甘肅省平涼市中級人民法院近日公告，該市靜寧縣一名小學校長因強姦、當眾猥褻多名學生，已於本月7日被執行死刑。（取材自微博）
甘肅省平涼市中級人民法院近日公告，該市靜寧縣一名小學校長因強姦、當眾猥褻多名學生，已於本月7日被執行死刑。（取材自微博）

近日，一份「甘肅省平涼市中級人民法院」的公告引發眾多民眾關注。這份公告稱，該市靜寧縣一名張姓小學校長因強姦、當眾猥褻多名學生，已於本月7日遭執行死刑。

來源：YouTube

平涼中院這份公告直接公布這名校長全名及相關案情。根據公告顯示，這名校長現年44歲，2010年至2019年6月，在靜寧縣某小學歷任教導主任、校長兼教師期間，使用體罰等手段，對缺乏性防衛能力的小學生形成精神挾制，利用講解習題、學生交作業等機會，在其宿舍內多次姦淫5名時年8歲至12歲的幼女，在教室內當眾或在其宿舍裡，多次猥褻17名時年8歲至14歲的兒童。

平涼中院依法判決張隆基犯強姦罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑10年。數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

根據華商報、極目新聞等多家媒體報導，案件宣判後，張姓校長曾提出上訴，但遭甘肅省高級人民法院駁回，維持死刑原判，並由最高人民法院核准。

今年11月7日，平涼中院按最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將張姓校長驗明正身，押赴刑場，注射執行死刑。

靜寧縣政府辦向極目新聞證實網傳這份公告屬實，靜寧縣教育局稱，案發後當地相關部門已對被害學生提供相關協助。案發前張姓校長任教的小學後已因故撤併，該鎮現在已經沒有這所小學了。

當地一位民眾表示，前幾天路過該法院門口時，確實看到過這份公告，「它是張貼在大門口的，但很快就撤掉了。」據稱，這份布告在法院門口張貼一天就撤了。有網友稱，不應該一天就撤，應該多張掛一段時間，以儆傚尤。

南方都市報報導，根據中國刑法相關規定，姦淫不滿14周歲幼女的，以強姦論，從重處罰。強姦婦女、姦淫幼女多人的、情節惡劣的，或在公共場所當眾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

由於類似事件不時傳出，今年5月25日，最高人民法院、最高人民檢察院曾連袂發布「關於辦理強姦、猥褻未成年人刑事案件適用法律若干問題的解釋」，明確提出要嚴厲打擊懲治相關犯罪實，努力為廣大未成年人構築安全屏障。

甘肅靜寧曾是中國國家扶貧開發工作重點縣。圖為當地的梯田景觀。示意圖。(新華社)
甘肅靜寧曾是中國國家扶貧開發工作重點縣。圖為當地的梯田景觀。示意圖。(新華社)

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