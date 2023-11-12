我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

紀委逼死民營企業家？江蘇常州企業主遭連續約談後輕生

中國新聞組／即時報導
常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇（中）在遭當地紀委連續約談後，傳出於11日凌晨輕生的消息。（取材自微信公眾號「常州華立」）
常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇（中）在遭當地紀委連續約談後，傳出於11日凌晨輕生的消息。（取材自微信公眾號「常州華立」）

據第一財經報導，微信公眾號「常州華立」11日發布消息稱：「2023年11月11日凌晨4:36分，江蘇常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇遭威逼承認接受800萬（人民幣，下同，約109.75萬美元）存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白！」

「常州華立」為該公司威信公眾號，但12日上午實際登錄「常州華立」已看不到這則消息。

第一財經稱，承勇當日凌晨4時36分還在朋友圈發布消息稱：「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

報導指出，「常州華立」原推送消息附有承勇手寫遺書，內容和前述承勇在朋友圈的發文插不多，並稱：「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」落款時間為11月11日凌晨12時24分。

根據官網介紹，常州華立成立於1984年，是一家專業生產潤滑成套設備為基礎、研發新型工業技術的機械製造服務公司。公司在職員工420人，其中技術研發人員50多人，已連續15年保持中國稀油潤滑設備行業領先，為江蘇省高新技術企業、中國「國家專精特新小巨人企業」。

第一財經表示，承勇現年44歲，常州華立是其父親承洪宇創立，承勇目前還擔任江蘇省中小企業執委等社會職務。

家屬表示，承勇前一天被紀委監委談話後，深夜11點多到家，顯露出壓力比較大，並對妻子說對不起，但並未透露過多有關紀委監委談話內容。

據稱，承勇已連續三天被常州市紀委監委約談，這期間承勇自稱每天只能睡一兩個小時，談話內容大部分只有承勇一人知道。

承勇在朋友圈發文提到的「楊康成」為常州市天寧區副區長，因涉嫌嚴重違紀違法，已於今年6月21日接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。

承勇被談話與楊康成涉嫌違紀違法一案有關。楊康成曾任常州市天寧區鄭陸鎮鎮長、黨委書記，承勇為鄭陸鎮人，目前仍擔任鄭陸青商會會長

承勇家屬及公司員工表示，公司平日和楊康成沒有打過什麼交道，承勇此前也未曾被紀委監委調查過。先前承勇曾考慮過拿出800萬「了事」，但這800萬若要從公司帳上出，帳務如何處理、如何向股東如何交代將是問題，或許這也是承勇面臨的另一層壓力。

公開信息顯示，常州華立共有19名股東，承勇占股29.76%，為第一大股東。

第一財經指出，處理承勇輕生案的是常州市新北分局河海派出所，但該所表示不接受任何採訪。

這起事件會否進一步打擊中國民營企業家信心值得關注。在第一財經微博這則報導下方，有網友留言稱，「這種約談本來就不合法」、「不是說保護民營企業嗎？」「對民營企業，有沒有一點尊重？」「這種情況著實讓人心驚膽顫」。

微信 微博

上一則

奠基「拜習會」 葉倫、何立峰對話10小時

下一則

老辦法沒那麼行 專家：「挖掘新潛能」成中國經濟穩增長關鍵

延伸閱讀

動保團體從江蘇驅車到江西 攔截運貓車 救回1000多隻

動保團體從江蘇驅車到江西 攔截運貓車 救回1000多隻
新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生

新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生
江蘇溧陽副市長出軌 叫囂「強強聯合」逼離 被前妻實名舉報

江蘇溧陽副市長出軌 叫囂「強強聯合」逼離 被前妻實名舉報
陳布雷、戴季陶輕生「無異折我手足」 蔣自責無能

陳布雷、戴季陶輕生「無異折我手足」 蔣自責無能

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會