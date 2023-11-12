紀委逼死民營企業家？江蘇常州企業主遭連續約談後輕生

常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇（中）在遭當地紀委連續約談後，傳出於11日凌晨輕生的消息。（取材自微信公眾號「常州華立」）

據第一財經報導，微信 公眾號「常州華立」11日發布消息稱：「2023年11月11日凌晨4:36分，江蘇常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇遭威逼承認接受800萬（人民幣，下同，約109.75萬美元）存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白！」

「常州華立」為該公司威信公眾號，但12日上午實際登錄「常州華立」已看不到這則消息。

第一財經稱，承勇當日凌晨4時36分還在朋友圈發布消息稱：「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

報導指出，「常州華立」原推送消息附有承勇手寫遺書，內容和前述承勇在朋友圈的發文插不多，並稱：「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」落款時間為11月11日凌晨12時24分。

根據官網介紹，常州華立成立於1984年，是一家專業生產潤滑成套設備為基礎、研發新型工業技術的機械製造服務公司。公司在職員工420人，其中技術研發人員50多人，已連續15年保持中國稀油潤滑設備行業領先，為江蘇省高新技術企業、中國「國家專精特新小巨人企業」。

第一財經表示，承勇現年44歲，常州華立是其父親承洪宇創立，承勇目前還擔任江蘇省中小企業執委等社會職務。

家屬表示，承勇前一天被紀委監委談話後，深夜11點多到家，顯露出壓力比較大，並對妻子說對不起，但並未透露過多有關紀委監委談話內容。

據稱，承勇已連續三天被常州市紀委監委約談，這期間承勇自稱每天只能睡一兩個小時，談話內容大部分只有承勇一人知道。

承勇在朋友圈發文提到的「楊康成」為常州市天寧區副區長，因涉嫌嚴重違紀違法，已於今年6月21日接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。

承勇被談話與楊康成涉嫌違紀違法一案有關。楊康成曾任常州市天寧區鄭陸鎮鎮長、黨委書記，承勇為鄭陸鎮人，目前仍擔任鄭陸青商會會長

承勇家屬及公司員工表示，公司平日和楊康成沒有打過什麼交道，承勇此前也未曾被紀委監委調查過。先前承勇曾考慮過拿出800萬「了事」，但這800萬若要從公司帳上出，帳務如何處理、如何向股東如何交代將是問題，或許這也是承勇面臨的另一層壓力。

公開信息顯示，常州華立共有19名股東，承勇占股29.76%，為第一大股東。

第一財經指出，處理承勇輕生案的是常州市新北分局河海派出所，但該所表示不接受任何採訪。

這起事件會否進一步打擊中國民營企業家信心值得關注。在第一財經微博 這則報導下方，有網友留言稱，「這種約談本來就不合法」、「不是說保護民營企業嗎？」「對民營企業，有沒有一點尊重？」「這種情況著實讓人心驚膽顫」。