愛貓人揭殘酷真相：每年400萬隻貓遭捕 最終端上餐桌

根據美國動物權利非政府組織國際人道協會的估計，每年大約有400萬隻貓在中國被殺死，並最終被端上餐桌。(取材自知乎)

中國大多數居民其實不吃貓科動物，但據美國動物權利非政府組織國際人道協會估計，每年大約有400萬隻貓在中國被殺死，並最終被端上餐桌。年輕女子韓家麗養的貓去年在上海失蹤，在四處尋貓的過程中，她發現了一個祕密販賣貓肉的網路。

法廣網報導，美國動物權利非政府組織國際人道協會表示，這個非法販賣貓肉市場主要存在於中國南方的廣東省和廣西省。

韓家麗在找尋愛貓的過程中，她發現整個供應鏈 不僅來自流浪貓，也來自上海周邊地區戶外活動的家養貓。當她在工廠外看到被宰殺的貓的屍體，也在鄉村餐館的菜單上看到這種動物時，她不得不面對事實，「我不得不承認我的貓永遠消失了，已經被吃掉了。」

過去一年裡，韓家麗一直向警方報案，追查偷貓賊並向廣東省當局遞交請願書，但也因此韓家麗收到了某些貓販子的死亡威脅，還曾遭一名男子故意用汽車撞她。韓家麗說，「我很害怕，想過放棄。但如果我保持沉默，誰來拯救貓兒脫離這種悲慘的境地呢？」

據報導，韓家麗加入一個致力於反對虐待狗和貓的團體，雖然規模小但意志堅定。在中國，儘管法律禁止吃貓肉，但違法者只會因食品安全而不是虐待動物而受到懲罰。

上個月，韓家麗在其他活動人士和當地警方的幫助下，在上海附近的張家港外扣押了一輛載有數百隻貓的卡車，這些貓正被威脅販售到屠宰地。當時這些貓被藏在一個墓地，活動人士在墓地守了一整夜，早上，一輛卡車裝運了數十個小竹箱，裡面裝有約800隻貓。

最後，這些動物現在安全地生活在太倉鎮，由顧明和他的妻子經營收容。顧明說，這些獲救的貓中，有許多在卡車運輸過程中被其他動物的箱子重量壓碎了骨頭，數十隻動物因受傷或病毒感染而死亡，病毒感染在擠在一起的動物之間迅速傳播。經過數周的治療和隔離，大部分的貓現在都過著平靜的生活。