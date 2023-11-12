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「遭威逼認行賄」民企老董被連3天約談 跳樓留遺書泣清白

中國新聞組／北京12日電
承勇在自殺前曾留了一封寫給市紀委領導的「遺書」。（取材自微信）
承勇在自殺前曾留了一封寫給市紀委領導的「遺書」。（取材自微信）

中國官方近來頻頻動作拉攏民營企業，並研究制定支持民企政策；江蘇常州卻傳出民企董事長被市紀委連續三天約談後，11日凌晨自殺身亡，死前並留下遺言否認與落馬官員有存款往來，並提到「遭威逼承認」、「含冤跳樓」、「自證清白」等字眼，引起關注。當地政府尚未回應相關事件。

第一財經報導，常州市華立液壓潤滑設備有限公司（下稱「常州華立」）微信公眾號「常州華立」11日發布消息：「2023年11月11日凌晨4:36分，常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇遭威逼承認接受800萬元（人民幣，下同）存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白！」

據報導，目前上述推播訊息已刪除。

報導指出，承勇並在當日凌晨4點36分發布朋友圈：「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

常州華立原推播訊息附有承勇手寫遺書，內容和該朋友圈類似，並稱：「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」落款時間為11月11日凌晨12點24分。

根據官網介紹，常州華立成立於1984年，在職工420人，為「國家專精特新小巨人企業」。

常州華立管理人員及承勇家屬透露，承勇1979年生人，家中有一兒一女，分別上高三、五年級。承勇家屬對第一財經表示，承勇前一天被紀委監委談話後深夜11點多到家，顯露出壓力比較大，並對妻子說對不起。

承勇家屬及常州華立管理人員稱，此前，承勇已連續三天被常州市紀委監委談話，這段期間承勇自稱每天只能睡一兩個小時。談話內容大部分只有承勇一人知道。

家屬稱，承勇過世當天半夜出門，熟睡的家人並不知情。11日凌晨5點15分家屬接獲派出所通知，承勇跳樓地點為常州市新北區世茂廣場。

據報導，關於承勇朋友圈提到的楊康成，根據2023年6月21日「清廉江蘇」通報，常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委會紀律審查和監察調查。

承勇被約談源自楊康成涉嫌違紀違法一案，楊康成曾在承勇老家任職。承勇是鄭陸鎮人，擔任鄭陸青商會會長。從履歷上看，楊康成在鄭陸鎮任職多年。

常州華立管理人員提及，在承勇之前，當地已經有好幾家企業相關人員被談話，其中包括本地上市公司。

不過，承勇家屬稱，此前承勇考慮過拿800萬元出來，「拿錢了事」，但800萬元從公司帳上出需要平帳，和股東如何交代是個很麻煩的事情。這或許是承勇的另一層壓力。

報導引起網民討論，有稱「讓子彈飛一會兒」，「紀委只是找他談話，讓他解釋相關問題而已。這點事犯不上自殺，除非真有些事」，「副區長貪汙腐敗弄丟了800萬，找個企業家來填坑？」

這起事件會否進一步打擊大陸民營企業家信心值得關注。在第一財經微博這則報導下方，有網友留言稱，「這種約談本來就不合法」、「不是說保護民營企業嗎？」「對民營企業，有沒有一點尊重？」「這種情況著實讓人心驚膽顫」。

微信公眾號「常州華立」11日發布消息，公司董事長承勇跳樓。（取材自微信）
微信公眾號「常州華立」11日發布消息，公司董事長承勇跳樓。（取材自微信）

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