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廣州教學醫院爆集體罹癌 凸顯中國實驗室隱憂

中央社／台北11日電
網傳黃某等人所在的實驗室已在11月8日拆除。(取材自第一財經)
網傳黃某等人所在的實驗室已在11月8日拆除。(取材自第一財經)

中國經濟觀察報10日報導，中山二院集體罹患癌症風波持續發酵，中國各實驗室的規範和安全維護是否嚴謹備受關注，若干害怕的學生表示，如今才知，原來自己用過的那麼多試劑都有毒。

近日網傳中國廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）的乳腺外科團隊，疑似因實驗環境和試劑影響，導致多名醫學生集體罹癌。

不過院方8日凌晨發聲明澄清，近年確實有3個曾經在乳房腫瘤中心實驗室工作和見習者罹癌，但都不是在學學生。

儘管如此，中國經濟觀察報的報導說，許多長年泡在實驗室趕研究成果的學生仍感到後怕，並說：「中山二院的消息上了熱搜，我才發現，原來用過的那麼多試劑都有毒。」因很多試劑並沒有執行生物危害評估。

目前攻讀博士的沈南（化名）仍記得還是碩士生期間首次進實驗室的場景，導師交代實驗項目後，其餘皆由學長學姊帶領做實驗，第2次就全靠自己，完全沒有實驗安全訓練。

她說，同學們的防護知識只停留在戴手套和口罩，至於為什麼戴？哪些東西對身體有損害，都不清楚，有回因染片獨自一人在實驗室操作逾2小時，二甲苯的氣味熏得她頭疼，飯都吃不下。

沈南表示，二甲苯可能對呼吸道、皮膚、造血功能等造成損害，「很多危險的操作都是我自己後來慢慢反應過來的」。

按常理，涉及二甲苯的實驗，應該在通風裝置裡操作，但沈南的實驗室沒有這設備，並說要不是中山二院事件，甚至不知道慢病毒實驗需要在P2實驗室執行。

P2實驗室是指生物實驗室安全等級的分類，適用於對人體和環境具中等潛在危害的微生物。

兩年前從浙南一所醫科大學碩士畢業的蘇晴（化名）告訴經濟觀察報，研究生期間，自己所在的實驗室，不論做什麼實驗，都是一雙手套「打天下」。

她說，導師偶爾來實驗室做細胞實驗，手套也不戴就徒手操作，「細胞實驗不算危險，但有時候會用到有毒試劑，他也沒戴口罩」。

另個不具名醫學博士仍記得實驗室裡鬆散的管理，許多注意事項來自「隨口一提」，像是有個同學沒給DNA膠緩衝液上蓋，學姊僅告知「這個有劇毒」，並告訴當時又驚又怕的在場者兩個字：淡定。

即使老師提醒同學上餐廳解決三餐，但實驗時間不定，熬夜通宵家常便飯，無可避免必須在實驗台吃喝，甚至直接把燒水壺放在實驗室桌上，若干經費不足的實驗室可能護目鏡都是破爛的，學生還得倒貼自己買手套。

一所211大學的教師陳康（化名）發現自己的甲狀腺生成結節，雖然他不確定是否與實驗相關，但他比較確信，可能是實驗室通風不好，而且自己的咽喉炎極有可能因長期吸入些許氣體所致。

陳康說：「學生的辦公桌就在實驗室裡，長期生活在實驗室的環境中，一些化學試劑，如苯酚、醇等實驗試劑會有致病可能。」

上述受訪者都一致表示，所謂的定期安全檢查僅限於劇毒溶液的儲存、上鎖，以及實驗台是否堆放生活物品、食物等，通常行政人員來查，趕緊把東西收拾妥，肉眼看不見就可以了。

另據香港媒體10日報導，中山二院爆發集體罹癌的實驗室盛傳被拆除，但院方澄清並非如此，還說只是基於消防安全考量，而搬走實驗室走廊的櫥櫃，其餘設備、儀器等一切照舊。

醫學 口罩 癌症

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