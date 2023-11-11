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李佳琦又被投訴 女「雙11」花1065元買面霜竟收到空瓶

中國新聞組／北京11日電
周女士買到的面霜空瓶。（視頻截圖）
周女士買到的面霜空瓶。（視頻截圖）

中國今年「雙11」購物節迄今傳出多起有關商品質量的問題，其中「淘寶一哥」李佳琦的負面新聞不少。近日又有網友投訴稱，她花1080元（人民幣，下同）在李佳琦的直播間買了某品牌的面霜，收到貨後打開一看竟是空瓶，讓她直呼離譜。網友們的反應雖也有人繼續批評李佳琦沒把關商品品質，但這次有不少聲音認為「發貨的是品牌方」，不要罵錯對象。

齊魯晚報報導，周女士反映稱，其在李佳琦直播間裡購買某化妝品品牌1080元面霜，優惠後實際支付1065元，收到貨後發現是空瓶。「精華、眼霜我都買過，網購這麽多年，第一次遇到這種情況，當時都懵了。」周女士說。

隨後周女士聯繫了品牌客服，客服表示已詳細記錄，反饋售後專員，請耐心等待。

11月9日，周女士從品牌方處得知，已通過退貨退款申請，自己也將空瓶郵寄給品牌方，經驗貨後可退款。

據報導，2022年2月，此化妝品品牌曾因發布虛假廣告被罰238.1671萬元。2021年6月，因「虛假或者引人誤解的商業宣傳」，「以偏概全，誇大產品功效，對消費者（舉報人）造成誤導」被上海市靜安區市場監管局罰款40萬。

2018年7月，該品牌因「發布廣告使用國家級、最高級、最佳等用語；經營者利用廣告或者其他方法，對商品質量、制作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳」被上海市閔行區市場監督管理局處罰11萬元。

李佳琦近日爭議不斷。最早是帶貨國貨美妝花西子眉筆時，一句質疑粉絲工資沒漲、有沒有認真工作的問話讓他陷人設危機；接著被知名打假人王海指控其直播販售的和田玉項鍊疑是「下等石料」；演員潘宥誠怒批李佳琦直播間帶貨駱駝衝鋒衣時涉嫌侵犯其肖像權的手段「非常可恥」；還有消費者質疑其帶貨的某品牌的妝品，只付定金還沒付尾款就已收到貨是強迫購買。

這次的空瓶事件，有網友感嘆「已經不相信這些主播帶貨了」「李佳琦帶貨的，他就要負責」；也有網友為李佳琦抱不平：「每次都扯上李佳琦，他只是帶貨，發貨的是品牌方啊」，「反饋客服重新發貨就好了嘛，這熱度明顯有人搞事」；也有人把焦點放在直播帶貨商品的質量上，認為官方和平台都應把關。

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