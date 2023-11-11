打拐志願者再舉報 佛山醫院也賣出生證？ 1份12萬
打拐志願者上官正義繼舉報湖北襄陽健橋醫院販賣出生醫學證明後，再舉報廣東佛山福愛嘉婦產醫院涉嫌以12萬（人民幣，下同）的價格販賣出生證，包括全套的真實住院生產紀錄。目前，佛山福愛嘉婦產醫院已貼出暫停婦科、產科門診告知，該院工作人員稱，醫院正在配合衛生部門調查。當地官方尚未對此回應。
上游新聞報導，上官正義在其社交平台賬號下指名道姓稱「佛山福愛嘉婦產醫院」，內容為「臥底案例二 廣東佛山這家醫院，勾結社會中介，以12萬的價格販賣出生證，包括全套的真實住院生產紀錄。」
上官正義提供的材料顯示，有網絡中介稱與該私立醫院合作，辦理廣東佛山出生證的客戶持身分證偽裝成產婦到醫院建檔，等被冒用孕婦孩子生下來，冒用者就能順利從醫院辦理真實出生證明。真實產婦生的孩子怎麽辦？做一個親子鍵定就能上到戶口，並辦理相應的出生醫學證明。
上官正義確認，其11月7日在社交平台上披露的佛山涉嫌販賣出生證明的醫院，即為佛山福愛嘉婦產醫院。
報導說，廣東佛山福愛嘉婦產醫院10日已貼出暫停婦科、產科門診告知。導診台工作人員表示，醫院正在配合衛生部門調查，相關業務進行調整停診，恢復時間未確定。對此，佛山市衛生健康局暫未回應。
此前，上官正義在公開舉報中提到，除襄陽市健橋醫院販賣出生醫學證明之外，廣西南寧、廣東佛山等地，也有醫院涉嫌販賣出生證明。
工商信息顯示，佛山福愛嘉婦產醫院有6次被行政處罰的紀錄，其中5次處罰機關為衛健和醫療保障部門涉違法違規使用醫療保障基金案：2022年9月，佛山市醫療保障局禪城分局對佛山福愛嘉婦產醫院有限公司2021年5月1日至2022年4月30日期間醫保基金使用情況進行檢查，發現該院存在超標準收費等違法違規行為，佛山市醫療保障局於2022年12月9日作出如下行政處罰決定：責令立即改正違法行為；責令退回醫保基金133281.9元；罰款146610.09元。
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