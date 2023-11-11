打拐志願者再舉報 佛山醫院也賣出生證？ 1份12萬

佛山福愛嘉婦產醫院。（取材自上游新聞）

打拐志願者上官正義繼舉報湖北襄陽健橋醫院販賣出生醫學 證明後，再舉報廣東佛山福愛嘉婦產醫院涉嫌以12萬（人民幣，下同）的價格販賣出生證，包括全套的真實住院生產紀錄。目前，佛山福愛嘉婦產醫院已貼出暫停婦科、產科門診告知，該院工作人員稱，醫院正在配合衛生部門調查。當地官方尚未對此回應。

打拐志願者上官正義在其短視頻賬號下點名佛山福愛嘉婦產醫院涉嫌販賣出生證明。（視頻截圖）

上游新聞報導，上官正義在其社交平台賬號下指名道姓稱「佛山福愛嘉婦產醫院」，內容為「臥底案例二 廣東佛山這家醫院，勾結社會中介，以12萬的價格販賣出生證，包括全套的真實住院生產紀錄。」

上官正義提供的材料顯示，有網絡中介稱與該私立醫院合作，辦理廣東佛山出生證的客戶持身分證偽裝成產婦到醫院建檔，等被冒用孕婦孩子生下來，冒用者就能順利從醫院辦理真實出生證明。真實產婦生的孩子怎麽辦？做一個親子 鍵定就能上到戶口，並辦理相應的出生醫學證明。

上官正義確認，其11月7日在社交平台上披露的佛山涉嫌販賣出生證明的醫院，即為佛山福愛嘉婦產醫院。

報導說，廣東佛山福愛嘉婦產醫院10日已貼出暫停婦科、產科門診告知。導診台工作人員表示，醫院正在配合衛生部門調查，相關業務進行調整停診，恢復時間未確定。對此，佛山市衛生健康局暫未回應。

此前，上官正義在公開舉報中提到，除襄陽市健橋醫院販賣出生醫學證明之外，廣西南寧、廣東佛山等地，也有醫院涉嫌販賣出生證明。

工商信息顯示，佛山福愛嘉婦產醫院有6次被行政處罰的紀錄，其中5次處罰機關為衛健和醫療保障部門涉違法違規使用醫療保障基金案：2022年9月，佛山市醫療保障局禪城分局對佛山福愛嘉婦產醫院有限公司2021年5月1日至2022年4月30日期間醫保 基金使用情況進行檢查，發現該院存在超標準收費等違法違規行為，佛山市醫療保障局於2022年12月9日作出如下行政處罰決定：責令立即改正違法行為；責令退回醫保基金133281.9元；罰款146610.09元。