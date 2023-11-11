貪近10億 中信銀行前行長孫德順被判死緩

受賄近10億元，中信銀行前行長孫德順一審被判死緩。(取材自每日經濟新聞)

中信銀行前行長孫德順受賄近10億元人民幣（約1.4億美元）一案，山東省濟南市中級人民法院昨以受賄罪判處孫德順死刑；考量其認罪悔罪，積極退贓，受緩期二年執行，終身監禁，不得減刑、假釋。孫德順基層出身，從出納做到總行長，卻設立三層「影子公司」掩蓋權錢交易，因為他認為收現金太低端、太簡單粗暴。他稱，為自己的貪心感到悔恨，但已經來不及。

每日經濟新聞報導，山東省濟南市中級人民法院還判決孫德順剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對孫德順受賄犯罪所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，2003年至2019年，孫德順先後利用擔任工商銀行北京 市分行副行長，交通銀行北京市分行行長，中信銀行副行長、行長等職務上的便利，為有關企業在獲取貸款 等事項上提供幫助，非法收受財物折合9.795億餘元。法院認為孫德順受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，論罪應當判處死刑。

央視在電視專題片「零容忍」第四集「系統施治」曝光了孫德順金融腐敗案細節稱，近年來中央多次強調，金融要防止信貸資金過度向房地產 集中，孫德順卻背道而馳。考量掙錢快、見效快，他傾向於貸給房地產，帶來的長期風險逐漸顯現。

除追求政績，孫德順增加房地產貸款還有一個原因就是謀取個人私利。調查發現，孫德順在銀行業工作40多年，試圖通過精心設計來掩蓋權錢交易。特點是不收現金，他認為，收現金太低端了，太簡單粗暴了。他是利用「影子公司」、借助金融手段來完成利益輸送，其專業化、複雜化程度相當罕見。

一方面在中信銀行利用公權力為企業老闆批貸款；這些老闆有的以投資名義，將巨資注入他實際控制的平台公司，以錢生錢，和老闆們共同獲利分紅，形成利益共同體。企業向孫德順輸送利益的包裝方式五花八門，但換取的東西都是銀行貸款。

2020年3月，中央紀委國家監委通報，將孫德順開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。孫德順表示，觸法還是自己有貪心，自己也特別悔恨，再怎麽悔恨也沒有後悔藥。