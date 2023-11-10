「520元不貴」 領助學金看演唱惹議 嗆「自己賺錢買的」

輔導員私訊女學生要求將其刪除參加演唱會的事情，並強調「低調點，要被舉報的，我都捨不得買個演唱會的票」。（取材自九派新聞）

浙江廣廈建設職業技術大學一名領國家助學金的大三女學生，花520元（人民幣，下同，約71.4美元）看演唱會，遭輔導員通知刪除去看演唱會的朋友圈；該生把與輔導員的聊天截圖公布在朋友圈中，並提到「520元不貴啊，我自己賺錢買的」。

影音來源：YouTube

女學生卻認為，演唱會門票並不貴，只要520元，而且她是靠自己賺錢買的，不解輔導員為何如此要求自己。九派新聞報導，這並非女學生第一次參加演唱會，有網友爆料該生在10月31日時，也曾購買過1314元的演唱會門票。

據浙江廣廈職業技術大學工作人員回應稱，經調查核實，唐某申領國家助學金的資格符合標準。

聯合新聞網報導，女學生後來因不滿輔導員的態度，便將兩人對話發布在網路上，反而引起許多網友質疑其領補助金資格。對此，女學生表示，自己是省錢才能看演唱會，且她平時是靠實習賺取學費，也是第一次申請國家助學金二檔（每人每年可領取3000元），她怒嗆「我每天只吃一頓飯，不賣慘不能拿助學金嗎？」

不過，多數民眾卻不買單，認為女學生不應領取補助金，「助學金是用來讓貧窮學生改善物質生活，不是讓妳省錢去看演唱會。覺得不需要助學金可以不申請，看什麼演唱會都沒人管」、「刪什麽朋友圈，應該把她從助學金名單上刪除」、「自己有能力賺錢，幹嘛還要助學金呢？」、「那是助學金，不是零用錢」。