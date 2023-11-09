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樓蓋好不能住 花85億買到致癌「毒地塊」 陸家嘴集團怒告蘇鋼

中國新聞組／北京9日電
陸家嘴集團所購地塊上已建成的寫字樓和閒置地塊。（取材自每日經濟新聞）
陸家嘴集團所購地塊上已建成的寫字樓和閒置地塊。（取材自每日經濟新聞）

447.6億市值的上海陸家嘴集團7年前花85億（人民幣，下同）從蘇鋼集團買地，樓蓋好了，部分小區甚至已有居民入住，卻在驗收時發現土地致癌物質超標，汙染最嚴重地塊全荒廢，只能無奈停工。集團質疑蘇鋼集團等五部門隱瞞「毒地塊」信息，索賠100億元。消息昨衝上熱搜，引發熱議。 

綜合南方都市報、金融界報導指出，2016年，陸家嘴指定控股子公司佳灣公司和佳二公司組成聯合體，在經過了222輪激烈競價下，陸家嘴以總價85.25億元（成交報價68.4億元，債務16.85億元）競得蘇州綠岸房地產開發有限公司95%的股權。綠岸公司名下主要資產為位於蘇州高新區蘇通路北、蘇鋼路東的17塊土地使用權。

2022年4月，江蘇省人民政府官網公布，第三方檢測機構檢測結果顯示蘇州綠岸計畫多處地塊土壤中苯並芘、萘嚴重超標，不符合用地標準。同月，陸家嘴也發布公告表示17塊土地中，現已開發其中8幅地塊。並發現已興建教育設施的2號、13號地塊及尚未開發的3號、4號地塊均有嚴重汙染風險，土壤或地下水中諸多元素大幅超標，4幅地塊面積合計約11.8萬平方米，截至2021年末，該4幅地塊累計工程投入金額約4.5億元。

公司組織專門力量核查發現，不排除蘇鋼集團、環境檢測機構等存在涉嫌一系列違法違規、弄虛作假等可能，導致嚴重汙染的土地進入公開交易市場，並在掛牌轉讓蘇州綠岸95%股權時隱瞞了相關資訊。 

下屬子公司因土壤汙染問題，將江蘇蘇鋼集團有限公司、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規畫局告上法庭，江蘇省高級人民法院已受理。

陸家嘴的主要訴訟請求有三：請求判令被告一向原告承擔賠償人民幣100.44億元；請求判令被告二、三、四、五就第1項訴訟請求承擔連帶責任；請求判令本案訴訟費由各被告共同承擔。

池塘的水已泛黑色，圍擋上貼著「存在汙染風險」。（取材自每日經濟新聞）
池塘的水已泛黑色，圍擋上貼著「存在汙染風險」。（取材自每日經濟新聞）
池塘的水已泛黑色，圍牆上貼著「存在汙染風險」。（取材自每日經濟新聞）
池塘的水已泛黑色，圍牆上貼著「存在汙染風險」。（取材自每日經濟新聞）

停工前，蘇州綠岸項目的學校、幼兒園、商業體、健身公園及部分住宅等均已完工且達交付標準。已開發項目的8幅地塊，其中2號、8號、9號、13號地塊已竣工，12號地塊處於停工狀態，2號、13號地塊為教育配套，8號、9號是商辦、商業用途，12號為住宅用地。

此案昨衝上微博熱搜，輿論關注三個重點：一是陸家嘴怒告五家單位，其中涉及江蘇政府工作部門；二是該場官司的訴訟費用可能高達5000萬；三是14宗嚴重汙染的土地作業長達6年為何沒有發現汙染超標的問題？

廣東華商律師事務所律師周爭鋒說，如果調查後證實案涉土壤汙染情況有鑑定造假，陸家嘴可能會勝訴。但本案最終有可能調解。

上海陸家嘴資料圖。（取材自每日經濟新聞）
上海陸家嘴資料圖。（取材自每日經濟新聞）

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