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山東男舉報妻出軌國企領導染性病 13年拿掉孩子2次

中國新聞組／北京9日電
孫先生發帖表示，妻子謊稱和一名健身教練發生性關係。(取材自九派新聞)
孫先生發帖表示，妻子謊稱和一名健身教練發生性關係。(取材自九派新聞)

山東濟南孫先生7日發帖，實名舉報妻子與國企高管長期存在不正當性關係，其妻子現任一上市公司董事、財務總監，對方為山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王某。

來源：YouTube

九派新聞引述自媒體「百姓關注」報導，孫先生發帖表示，10月初，自己無意中看到妻子曾有驗血查懷孕紀錄，進而懷疑對方出軌，當其質問妻子時，對方謊稱是和一名健身教練發生的性關係。孫先生通過技術手段，獲取微信聊天紀錄，發現對方竟是妻子多年的上級領導，多項內容已證實雙方存在不正當性關係。

據報導，孫先生稱，其妻子從2011年開始出軌至今，期間兩次懷孕進行流產，並在2021年患上性病，期間雙方利用職務影響搞權色交易，疑似造成國有資產重大流失。

報導指出，涉事兩人公司8日均回應稱，已關注到舉報內容，正在了解核實中。山東省國資委稱，已得知此事，上級部門正在了解。

另據大皖新聞報導，舉報人孫先生表示，所發內容也均代表其個人意志，他已實名向山東省紀委監委、山東省委組織部舉報，相關證據已遞交山東省紀委監委。

據報導，孫先生介紹，他和妻子是大學同學，2005年畢業後妻子便進入山東黃金集團，二人於2009年成婚，「王某在2009年開始便成為我妻子的領導，2011年開始二人就開始保持不正當性關係，2013年當時宮外孕流產，我當時還很難過以為是自己導致的。」

網傳涉事國企領導。(取材自九派新聞)
網傳涉事國企領導。(取材自九派新聞)

孫先生說，自從2021年開始妻子張某就因集團工作調動頻繁出差與北京、煙台兩地，「今年10月份發現她（張某）的孕檢紀錄，我就確定她出軌了，平時夫妻生活本就少，而且每次都做好保護措施。」

山東紀委監委表示，自己是登記受理部門，會將情況進行登記。

孫先生妻子寫的保證書。(取材自九派新聞)
孫先生妻子寫的保證書。(取材自九派新聞)

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