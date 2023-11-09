「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

繼山東濰坊于河鎮有村官在村委辦公室與婦女主任忘情激戰遭直播後，中國近日又傳出多起官員將辦公室當「炮房」卻意外被監視器拍下事件。據網傳視頻，一對男女在掛著寫有「名師工作室」的房間內激情「交戰」，全程被疑未關閉的筆電鏡頭錄下，男子忘情「吃奶」，兩人還熟練的互遞衛生紙，讓網友看傻眼。

綜合網易新聞、鳳凰網及自媒體報導，這段長達7分25秒視頻昨在網上火了。從監視器顯示時間來看，事發在10月15日上午8時36分3秒到8時43分28秒，當天是星期日，地點在「名師工作室」。房內擺放著桌椅和擴大機設備等，桌上有幾疊書籍，還有一個疑似「投票 箱」，牆上掛著名師工作室、第二名師工作室、業務指導工作室等多塊匾額，還有好幾張獎狀。

兩人站著激情擁吻。（取材自微信）

視頻一開始，男女主角就在椅子上卿卿我我，接著男子把頭埋進了女子的懷裡「吃奶」，女子像摟抱嬰兒一樣，用手輕輕摩挲著男子的後腦勺，嘴裡發出疑似呻吟聲。接著女子從椅子上站起來，兩人緊緊擁吻，女子捧著男子的臉，男子把手伸向女子的褲子裡。兩人還不忘各自到屋子一角和門後檢查門是否反鎖。

兩人各自檢查門是否鎖好。（取材自微信）

此時，男子看似熟練地拿了一盒紙巾出來，並再次檢查門是否反鎖牢穩，接著兩人開始脫衣褲。男子把紙巾放在旁邊的椅子上，女子熟練地把紙巾拿到自己的椅子上。男子兩次把吐液塗抹在xx上，直奔主題，期間時長3分23秒。然後，兩個人穿上衣服，離開「名師工作室」。

這兩人的身分引發了大家的好奇。房內掛著「名師工作室」，是否意味著這兩位是「名師」，這次一戰成名，「名」肯定是有了，到底是什麼「師」呢？有網友稱「名師工作室」是一個社會組織，很多國中小學都有設置，旨在為骨幹教師建立交流的平台。如果男女主角真是專業老師，他們在名師工作室「辦那事」的不雅行為令人質疑其是否了解何謂師道。