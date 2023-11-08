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「幹的事是死罪」 湖北醫院院長倒賣出生證明 1張賺6萬

中國新聞組／北京8日電
打拐志工檢舉醫院院長倒賣出生證明。（取材自津雲微信公號）
打拐志工檢舉醫院院長倒賣出生證明。（取材自津雲微信公號）

中國打擊嬰兒拐賣人士暗訪發現，湖北襄陽健橋醫院院長葉有芝涉嫌勾結人口販子，以每張9.6萬（人民幣，下同）販賣出生及疫苗證明，供被賣嬰兒取得身分，並已在北京等四地報戶口。葉曾自稱「幹的事是死罪」、「一次不能辦（出生證明）太多」，目前已被警方帶走。

綜合媒體報導，中國知名打拐人士上官正義6日發表暗訪紀錄片指出，經過2年多的暗訪發現，葉有芝以健橋醫院院長身分販賣出生證明及疫苗本，過程中並有網絡仲介參與，並指此舉幫助「領養」來的孩子解決報戶口問題。

來源：YouTube

仲介聲稱，買證者只需提供身分資訊，並給付9.6萬元，醫院方面就會依「正常生產流程，在醫院辦理建檔、產檢、住院、分娩、出院等『全套真實信息』，客戶就可帶著『買來的孩子』前往醫院採集足底血，即可辦理出生證明，全部過程最多7天就可完成」。

同時，院方並提供全國版本的疫苗接種本，並比照新生兒真正出生的流程，登記B型肝炎及卡介苗等疫苗的注射記錄、日期、疫苗生產廠家及疫苗批號。

此後，經過仲介及人口販子介紹，上官正義和電視台記者前往健橋醫院會見葉有芝。葉有芝當即表示，即便產婦不入院也能辦理住院記錄，且能在出生證明網、防疫網、分娩網上顯示；院方還能給出一個虛擬的但合法有效的出生證明。

接著在醫院工作人員帶領下，上官正義前往院內的出生醫學證明辦公室，辦公室人員用電腦印出了出生證明，並示意「一手交錢，一手交證」。而人口販子事前也報價9.6萬元，並指其中的6萬元由醫院分得，3.6萬元則給予嬰兒的生母。

涉事醫院院長葉某。（取材自封面新聞）
涉事醫院院長葉某。（取材自封面新聞）

據報導，上官正義稱，葉有芝交談過程中曾介紹，醫院有做代孕業務，也會對應提供這些證件辦理，「但一次不能辦多了，怕引起衛健部門察覺。她說自己幹的是死罪的事，我強忍著情緒離開醫院，表明身分勸葉某和兩個中介自首，葉某反過來約我談談。」

上官正義指出，據他所掌握，經這一管道到販賣出去的出生證明涉及北京、山東、四川、甘肅等地，且都已成功落戶（報戶口）。

報導指出，這部暗訪紀錄片發布上網後，襄陽市官方遂介入調查。襄陽市衛健委黨組書記趙旭說，衛健執法人員6日在警方之前趕到醫院，封存了涉事科室門口的監控影像，並調閱相關電腦儲存的記錄。隨後警方趕到一同調查，葉有芝並在當晚被警方帶走。

工商登記資訊顯示，健橋醫院屬民營醫院註冊資金875萬元，葉有芝是持股80%的大股東。醫院2018至2020年有多達7項行政處罰記錄，包括違反消毒管理法、未取得醫檢資格者從事檢驗工作、未按規定填寫手術知情同意書、術前討論記錄等。

襄陽多名醫療系統人士並表示，葉有芝在襄陽醫療系統「口碑不好，破壞了醫療秩序」。

湖北律師楊高華表示，葉有芝可能涉嫌多項罪名。其中，「如果販賣出生證明過程中，葉某及相關人員明知對應的嬰兒是被拐賣兒童，還要為他人出具出生證、疫苗本，還可能會被認定為拐賣兒童的共犯。」楊高華介紹，拐賣兒童罪量刑是5年起步，最高可達死刑。

上官正義前往襄陽市公安局遞交證據資料。（取材自封面新聞）
上官正義前往襄陽市公安局遞交證據資料。（取材自封面新聞）
醫院部分樓層為月子中心，婦產科停止接診。（取材自津雲微信公號）
醫院部分樓層為月子中心，婦產科停止接診。（取材自津雲微信公號）

疫苗 北京 醫學

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