動保團體從江蘇驅車到江西 攔截運貓車 救回1000多隻

貓咪在臨時安置棚中亂竄。(取材自上游新聞)

江蘇太倉沙溪鎮的萌太奇貓狗莊園裡，負責人顧旻和他的志工朋友們時隔不到一個月，又救了1000多隻貓咪，他們驅車往返1000多公里，從江蘇到江西婺源，在一輛開往廣東的運貓車上攔截下來並運回太倉。

上游新聞報導，顧旻與志工們為了打擊貓狗肉黑色產業鏈，上演一場攔截貓車的追逐行動，他們很早就發現有一輛安徽牌照的貨車在蘇州附近裝貓，等貨車裝了四個點，車上有80多籠將近1000多隻貓的時候，顧旻一行人開車追了上去，最後在江西婺源攔截了這輛運貓車。

「我已經兩天沒睡了，現在頭痛得很」，顧旻說，目前正在將貓咪隔離分籠管理，後續會進行尋找失主、治療、絕育、領養等相關工作。「貓販子做這些事情幾乎沒有成本，而救助需要投入大量成本，我們也再次呼籲國家立法保護，從源頭規範，打擊貓狗肉黑色產業鏈。」

據報導，在追車過程中，顧旻和志工朋友還一邊直播，呼籲沿途網友幫助，沿途打電話給相關部門投訴，但牽涉四個省的多個部門沒有明確的法律規定，而且運貓車一直沒停。最終是在一位志願者的建議下，以「連續駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少於20分鐘」的違法行為舉報，最終在江西婺源將運貓車攔下。

隔天，有40多名聞訊趕來的志願者，在萌太奇貓狗莊園參與貓的安置工作。從上海趕來的譚女士說，10月份就發現小區和周邊被偷了很多貓，自己和鄰居們散養的貓也被偷走，在救助群聽說婺源攔截一批貓被運回來了，就和鄰居趕到現場。

譚女士說表示，每個露天貓棚裡面都塞滿了十幾隻近20隻貓咪，有些已經動不了，有些奄奄一息。有些志工正在用針管給貓咪們餵羊奶水和葡萄糖水。

在太倉工作的羅女士說，她是在10月初張家港貓車事件發生後，了解到了萌太奇貓狗莊園的，平時會利用下班和周末時間去做義工。

報導指出，目前萌太奇貓狗莊園有2000多隻貓，每天開銷驚人。顧旻說，目前還沒有一個明確數字，萌太奇貓狗莊園其實只是臨時救助站，不接受捐款，目前也還沒有進行大規模採購，主要是靠愛心人士的物資捐贈。

對於兩個月內進行兩次攔截貓車行動的初衷，顧旻說，「之前認識一個小姑娘小韓，她因為自家貓咪被抓，就自費到廣東找貓，並調查貓狗肉黑色產業鏈，我認為可以幫助她，一起做這個事。」顧旻和多位志工都希望，國家能夠早日推出相關動物保護法，從源頭規範，打擊貓狗肉黑色產業鏈。