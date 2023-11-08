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中國90後月光族獲海外間諜指導 考上公職洩密被逮

中國新聞組／北京8日電
90後月光族在國外間諜指導下考上公務員，洩密獲刑。(取材自紅星新聞)
90後月光族在國外間諜指導下考上公務員，洩密獲刑。(取材自紅星新聞)

中國和西方似乎進入抓間諜比賽，中國媒體近來陸續披露西方國家策反中國民眾手法。最新一則報導提到多個案例，包括有90後月光族經不住金錢誘惑，洩密獲刑；另有00後的學生，在國外間諜的建議、指導下考上公務員，提供內部文件被抓。

上海廣播電視台「案件聚焦」官方微信報導，2022年8月，上海市國家安全局破獲了一起針對黨政機關工作人員的間諜案。

涉案人員董某是90後，曾在上海某大學讀研，研究方向是產業經濟學。2019年，董某畢業後，在某黨政機關下轄研究所工作。因為剛入職，月收入大概8000元人民幣（約1099美元）。但因房租高昂加上其他開銷大，基本上就月光族。

經濟上略微窘迫的董某，一次下班回家路上，被一個老外攔住問路，隨後兩人竟發展為朋友。期間，該老外對董某說，因自己中文程度吃力，公司要求的研究文件蒐集困難，希望董某能幫忙蒐集一些特定課題的資料，他願意出錢，一個課題可以給個幾百上千。

多次交易後，該老外說，董某寫的報告內容還不夠深不夠專業，讓他從單位找行業的內容數據和分析報告。董某明知內部資料是保密的，但經不住金錢誘惑，就同意了。

2022年11月，上海市第一中級人民法院以「間諜罪」判處董某有期徒刑四年九個月，剝奪政治權利一年。

據報導，另一起案例，2022年10月，上海國安機關破獲了一起境外間諜網勾聯案件，目標是一位00後的學生。

2022年1月，距離大學畢業還有半年，就讀航空領域專業的小張已經開始焦慮了。小張找到了一個研究員助理的工作，剛好又是航空領域的。不料，這個兼差崗位剛好是境外間諜布下的陷阱。

小張應徵後，很快就接到了第一單活，就是提供一篇近期的航空類學術文章。小張在初嘗拿到薪水的甜頭後，便失去戒備。幾次交易之後，小張跟對方就熟悉了起來，考慮對方是職場老手，時常進行請教，殊不料正中境外間諜的下懷。

對方建議小張報考航空領域的國營企業或體制內公務員，小張聽了建議，後來就被某中國國內航空公司駐滬機構錄取了，並進入這家機構的行政管理部門工作。

小張入職後，境外間諜多次提出讓小張提供公司內部文件。小張起初是半推半就，後來因貪念作祟，愈陷愈深。截至案發，涉案人員張某共向境外間諜提供公司內部文件100多份，收取間諜經費2萬多元。

2022年11月，張某因涉嫌「間諜罪」，被上海市國家安全機關依法採取強制措施，並移送檢察機關追究其法律責任。

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