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用14份情報交換潤出中國 國企駐外負責人遭間諜策反判6年

中國新聞組／北京7日電
四川省國安機關揭露一起移民背後的的情報交易。圖為成都市中級人民法院作出一審判决。(取材自封面新聞)
四川省國安機關揭露一起移民背後的的情報交易。圖為成都市中級人民法院作出一審判决。(取材自封面新聞)

新修訂的「反間諜法」今年7月1日起施行，這是自2014年「反間諜法」實施以來的全面修訂。面對近年來愈發複雜、多元的間諜情報活動，四川國安機關披露一起移民間諜案，男子在辦理全家移民時向境外提供了14份情報，男子還按照該國間諜授意，惡意指控中方企業，導致相關產業鏈受到技術封鎖。最終男子被判處有期徒刑6年。

封面新聞報導，該起案件的被告人王男，原本是西南某大型國企駐海外機構負責人。2012年，他所在的企業因重要產業領域的國際競爭被該國間諜情報機關炮製的一起中國間諜案捲入了曠日持久的海外訴訟，期間，中方企業的應對屢屢陷入被動，甚至對方在法庭上出示的所謂「證據」中出現了王男的名字。

四川國安機關辦案幹警指出，調查確認，王男辦理全家移民的情況與正常合法途徑嚴重不符。據悉，按照法定程序，國安機關對王男在成都的住所進行了搜查，查獲大量其所在企業相關的文件資料，其中包括與王男移民材料相應的文件底本。經國家保密部門鑑定，王男向境外提供的材料中，有14份屬於中國法律所定義的情報。

據情報偵查掌握，王男為了進一步取得該國的信任，甚至主動按照該國間諜情報機關的授意，為其惡意指控中方提供了所謂的證據和證詞，直接導致中方企業無法正常開展國際經營業務，相關的產業鏈發展由此受到技術封鎖，打壓遏制，損失難以估量。

國安機關通過大量的工作查清了王男在境外的全部犯罪事實，固定了相關證據。經檢察機關批準，依法對王男實施逮捕。

報導指出，成都市中級人民法院近日作出一審判決，被告人王男犯為境外非法提供情報罪，依法判處有期徒刑6年，剝奪政治權利2年，並處沒收個人財產50萬元。

四川國安機關幹警說明，境外間諜情報機關將間諜竊密活動隱藏於商業活動，並利用中方駐外人員的私慾一步步誘導其泥足深陷。像這樣的新情況新特點，在近幾年的反間諜工作中日益突出。新修訂的「反間諜法」已經做了相應的調整，比如清晰界定了什麼是間諜行為，這有利於社會公眾判斷區分合法行為與違法行為。

間諜 移民

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