四川住持偷吃人妻「開房過程全被拍」 被勒索逾500萬

成都蒲江一寺廟住持與網路女主播發生關係，疑遭敲詐引起社會關注。圖為示意圖。(視頻截圖)

寺廟住持犯色戒，還因此捲入敲詐案。四川雅安市一名寺廟住持與人妻女主播發生性關係，遭其丈夫偷拍後以不雅影片前後共勒索逾500萬人民幣(約68.7萬美元)，名山區檢察院以敲詐勒索罪對網路女主播蔡女及其丈夫錢男提起公訴。

澎湃新聞報導，據名山區檢察院起訴書，蔡姓女主播與丈夫錢姓男子平時一起在網路直播間銷售紅木家具。2020年底，張姓住持在直播間選購紅木家具時與蔡女相識，並保持聯繫。2021年2月蔡女來到四川，和張姓住持在成都一酒店內發生了關係。

錢男事後發現妻子出軌張姓住持，但發現張姓住持是成都蒲江一座較為有名的寺廟住持，便讓妻子再次約張姓住持到福建見面。

2021年4月，蔡女將張姓住持約至福建省仙遊縣一溫泉度假酒店，錢男則事先裝好偷拍設備，錄下蔡女和張姓住持的不倫影片。同年7月，主播夫婦到了成都，向張姓住持表明丈夫身分、出示兩人在酒店房間的親密照片後，張姓住持提出支付200萬元了結此事。最終，蔡女收到張姓住持支付的200萬元（含價值100萬元紅木家具）錢物後與丈夫一同回了福建。

據起訴書內容，錢男之後又數次以不雅影片在網上爆料為威脅，索要財物、要求張姓住持出面。經多次談判，張姓住持被迫同意向錢男分期付款330萬元，並讓錢男聯繫蔡女前往四川名山共同出具諒解書，以徹底了結此事。

公訴機關稱，2023年2月錢男、蔡女、張姓住持與2位友人在名山一家酒店茶樓談判，張姓住持再次請求錢男、蔡女減免金額，錢男同意再降10萬元，馬上給付120萬元，明後（2024、2025）年各付100萬元。

張姓住持透過銀行轉帳的方式向錢男轉款50萬元，以現金的方式向錢男、蔡女支付69.9萬元。檢方稱，張姓住持在支付錢款後因擔心以後繼續被敲詐，撥打了電話報警，雅安市公安局名山區分局民警接警後到達現場，將錢男、蔡女抓獲。