通車1個月…石家莊網紅大橋 鋼索斷裂墜落起火

河北石家莊滹沱河特大橋疑似斜拉鋼索斷裂並墜落橋面燃燒起火。（取材自頂端新聞）

通車剛滿月不久的「網紅大橋」竟然出事了。河北石家莊復興大街滹沱河大橋上，疑似斜拉鋼索斷裂並墜落橋面燃燒起火，幸未造成人員傷亡及車輛損毀。目前車輛已恢復通行，起火原因仍待調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳影片顯示，大橋上行車通行時，上方鋼索突然斷裂掉落下來，緊接著在地面燃燒起火，現場有熱心車主用自家車輛攜帶的滅火器參與滅火。

現場工作人員忙著滅火、管制交通，他表示，「沒有發生人員傷亡，目前橋上已經恢復正常通行」。該工作人員說，「具體的脫落著火原因、掉的是什麼東西，我們不清楚，這個你聯繫施工單位」。

這座滹沱河特大橋是石家莊市復興街市政化改造計畫的重要控制性工程，今年9月28日正式建成通車。該橋全長約2208米，跨徑組合為380米，主塔高146.5米，62根斜拉索呈空間扭索面布置形式。據介紹，其中斜張拉索設計為中國首創的捲軸型空間索面獨塔斜拉橋。

石家莊交投集團通報指出，2023年11月5日19:36，中交第二公路工程局有限公司承建的復興大街滹沱河大橋東半幅2#斜拉索距主塔近端位置出現冒煙起火，建設、設計、施工、消防、交警等相關單位第一時間到場處置，2#斜拉索斷落至橋面，未造成人員傷亡及車輛損毀，大橋現已恢復正常通行。

經初步分析，因2#斜拉索亮化線路電線接頭短路，導致起火燃燒、變形淬斷。下一步，相關單位將盡快對斷裂的2#亮化斜拉索進行起火原因調查和搶修恢復，同時對大橋加強巡查維護，確保安全。