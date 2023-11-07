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「中國巴菲特」、沃華醫藥科技董事長趙丙賢 被留置助查

中國新聞組／北京7日電
被稱為「中國巴菲特」的趙丙賢。（取材自新京報）
被稱為「中國巴菲特」的趙丙賢。（取材自新京報）

山東沃華醫藥科技6日公告稱，董事長、實際控制人趙丙賢被採取留置措施，配合監委機關協助調查，「但所涉事項與公司無關」。趙丙賢曾助力多家公司成功上市，有「中國巴菲特」稱號。

綜合媒體報導，趙丙賢7月上旬就被有關方面留置，不過，沃華醫藥6日晚間才發出公告證實，並稱公司尚未知悉留置調查的進展及結論。

報導引述知情人士稱，趙丙賢在此之前一直身在香港，公司事務由其「遙控」胞妹趙彩霞執行。趙丙賢最近一次回中國後，離開時發現自己已被「邊控」，預感不測，不久即被留置調查。

沃華醫藥是專注於心腦血管中成藥領域的A股上市公司，旗下擁有多家子公司，被認定為高新技術企業。

根據沃華醫藥官網介紹，趙丙賢1963年11月生於北京，畢業於上海交通大學，金融碩士，有近30年投資、併購、重組上市及企業經營管理經驗。1997年1月出版「資本運營論」，是中國境內第一部系統論述資本運營和投資銀行的專著，被評為1997年中國十大暢銷書。1991年創辦並擔任北京中證萬融投資集團董事長、總裁，北京中證萬融醫藥投資集團董事長，兼任山東沃華醫藥科技股份有限公司董事長，羅萊生活科技股份有限公司董事等。

另據媒體報導說，趙丙賢因曾助力多家公司上市，被華爾街日報記者稱為「中國巴菲特」。不過，歷來的媒體報導中，擁有這個頭銜的中國企業家還有不少人。

沃華醫藥公布的上一份有關趙丙賢的公告是在2023年6月13日，公告內容與其離婚後的財產糾紛案判決有關。

10月27日，趙丙賢擔任董事的羅萊生活科技股份有限公司曾發布公告稱，趙丙賢因個人原因申請辭去其擔任的公司第六屆董事會董事職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。

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