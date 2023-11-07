鬥魚CEO陳少杰失聯3周 傳遭調查 疑平台「轉盤」玩法涉賭

中國實況平台「鬥魚」執行長陳少杰已失蹤逾三周。（取材自微博）

中國網路遊戲直播平台鬥魚執行長(CEO)陳少杰失聯三周，市場傳言疑遭調查；2016年他曾是中國商業盛典十大影響力人物，但近年中國政府整頓網路有害訊息，鬥魚遭到點名。另據雷鋒網消息，陳少杰疑因平台上的「轉盤」玩法涉賭，而被公安機關帶走調查。

多家媒體6日報導陳少杰失聯的消息，但原因不詳。對此，鬥魚方面表示，目前事件仍在內部核實，暫時沒有可以對外的口徑。

陳少杰上一次公開出現，是在8月鬥魚的第2季財報分析會。

野馬財經報導，去年年底，四川省都江堰市法院審理了鬥魚平台主播涉賭一案。前鬥魚戶外主播組合「彡彡九戶外」（下稱「339」）的3人利用直播平台開設賭場吸金近1.2億人民幣(約1650萬美元)，構成開設賭場罪，其中付某某、潘某有期徒刑六年，對其後勤、財務周某依法適用緩刑，對3人共處罰金165萬元。

值得一提的是，就在339直播間被點名批評後，鬥魚相關負責人還曾否認直播間「涉賭、違規」，其表示339直播間有關行為並非賭博，而是屬於商業領域的有獎銷售行為。

香港信報評論則指，曾為騰訊、OPPO等企業提供服務的互聯網領域律師朱駿超在微信 透露，「近期某大型互聯網直播平台負責人，因涉嫌開設賭場罪，被四川某地公安抓捕」。由於文中所述、涉及鬥魚的「直播平台開賭第一案」也在四川審理，部分網友懷疑這次「被抓」的「負責人」可能是陳少杰。

公開資料顯示，陳少杰1984年出生於濟南，與其他創業家不同的是，陳小學五年級就沉迷遊戲，到了大學更是通宵泡網吧，導致其大一就輟學。不過，21歲那年，陳少杰憑藉著十年資深玩家的經驗找到開發遊戲對戰平台的工作，也認識重要的合夥人張文明。兩人共同開發「掌門人」遊戲平台，並將其賣給盛大，賺得第一桶金。而後，陳少杰買下中國二次元網站鼻祖「A站」，再將A站「生放送」頻道獨立出來，更名鬥魚，成為中國最早的遊戲直播平台之一。

中央社報導，鬥魚之後引入了騰訊的投資 ，陳少杰2016年獲中國商業盛典十大影響力人物，2019年7月，鬥魚在美股那斯達克掛牌，當日市值接近40億美元，個人財富暴漲。

不過，鬥魚在最近一、兩年因隨著抖音、快手、B站等平台加速分食遊戲直播市場，再加上與虎牙合併失敗，經營和財務業績均不容樂觀。