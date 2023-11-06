長沙毛澤東巨像建好即拆：一群黑衣人開吊車 凌晨強行拆除

今年10月1日，長沙市望城區銅官鎮花實村樹立一座毛澤東銅像。(取材自紅歌會網)

今年是毛澤東誕辰130周年，各地傳出有崇拜者集資建毛澤東雕像以表紀念。不過，繼8月山東臨沂一座漢白玉毛澤東像在落成前夕「消失」後，左派「紅歌會網」近日刊文，稱長沙市10月豎立銅像不到一個月時間，即被一群黑衣人帶著大型吊車等工具於深夜強行拆除，引發「毛粉」及左派民眾不滿。

原「毛澤東旗幟網」主編付欣宇在紅歌會網自述，10月30日在公眾號「閃閃的紅心」上發表「毛主席家鄉——長沙新建立的毛主席銅像被要求移除」一文，披露銅像有被拆除的危險後，「直接被封號了」。付欣宇並稱，這種情況不是第一次了。

付欣宇也交代了長沙毛澤東銅像遭強拆的經過：今年10月1日，長沙市望城區銅官鎮花實村樹立一座毛澤東銅像。銅像是由該村委會牽頭，村民自發集資樹立的。可是，不到一個月時間，有消息傳出銅像要求被移除。「11月2日晚上，有一夥黑衣人要對毛主席銅像下手，被村民們趕走了。11月3日，那夥人又揚言要強拆毛主席銅像，村民們就在廣場邊上搭起了棚子，用打麻將的方式消譴時間保衛毛主席銅像。」

「11月4日淩晨4點半左右，那夥人帶著大型吊車等工具，不顧保衛毛主席銅像群眾的阻擋，悍然將毛主席銅像拆走了，3米多高的基座土崩瓦解，廢墟一片，連『偉人廣場』幾個字也同時被銷毀。」