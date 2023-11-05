湖南10歲童遭大型犬咬傷 渾身帶血送ICU救治 母親：心都碎了

湖南城步10歲男童遭阿拉斯加犬咬傷在ICU病房內救治。（取材自上游新聞）

湖南省邵陽市城步苗族自治縣（以下簡稱城步縣）丹口鎮一名10歲男童軒軒（化名）1日下午放學後，在學校附近被大型犬隻阿拉斯加犬咬傷，先後在五個醫院就醫，甚至一度進入在湖南省兒童醫院ICU病房搶救，引發全網關注。目前肇事的狗已被「處死」。軒軒家屬表示，4日上午11時許，軒軒已轉至普通病房，養狗人家共打來了2萬元（人民幣，下同）賠償款。

上游新聞報導，軒軒母親表示，她和丈夫在深圳務工，軒軒隨爺爺生活。為方便照顧孫子，軒軒爺爺在丹口鎮羊石中心學校附近租房居住。1日下午5時，軒軒放學回家，走出學校約50米後，被一條體型大的阿拉斯加犬咬傷，「狗差不多有100多斤，壓在我兒子身上亂咬，要不是有人救，後果不敢想。」

軒軒母親稱，附近一名老人聽到軒軒慘叫後，急忙拿著棍子趕來救援。他先是用棍子撬狗的嘴，狗嘴鬆開後被趕走，「咬了好幾分鐘，都沒鬆口。」軒軒從地上爬起後忍痛朝出租房走去，途中與趕來的爺爺相遇，爺爺攔車將渾身帶血的軒軒送往城步縣城。

報導說，城步縣人民醫院收治軒軒後見病情嚴重，建議轉至邵陽市救治。1日晚，軒軒先後在邵陽市中心醫院、邵陽市中西醫結合醫院救治；2日晨，軒軒轉至長沙第一醫院，接著轉至湖南省兒童醫院ICU病房。

湖南省兒童醫院病歷載明，軒軒枕部可見多處頭皮裂傷，右側耳廓部分缺如，右側肩部皮膚裂傷，傷口均已紗布覆蓋包紮。

軒軒母親說：「兒子的後腦勺有好長的口子，看得心碎。」

報導指出，丹口鎮政府一名工作人員稱，狗主人陳先生家也住在學校附近，平常狗是栓養的。軒軒被咬前，沒栓好，跑了出來。丹口鎮綜合執法大隊一名負責人稱，丹口是農村，很多狗都是放養的，狗主人說阿拉斯加犬打了四針疫苗 ，辦得有證。

據報導，阿拉斯加犬咬傷軒軒後，狗主人陳先生將狗栓了起來。11月2日晚，丹口鎮官方人員已將狗打死。

軒軒母親稱，狗主人墊付了1萬元醫藥費，治療已花費近2萬元，累積到5日已達4萬元。11月3日上午，當地官方人士已趕到湖南省兒童醫院向她表示，軒軒的後期治療，他們會想辦法。

據極目新聞今日報導，這隻阿拉斯加犬在村裡被養了有3年。知情人稱，狗主人很喜歡這條狗，狗子傷了人然後被處理了，他心裡並不好受。狗主人的家屬也表示，無論狗子是什麽原因咬人，他們對孩子受傷需要承擔責任，但是因為家裡環境不好，目前只能陸續拿出2萬元，拿不出更多的錢賠償。