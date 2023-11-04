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深圳黑老大張偉落馬…4400萬元百達翡麗表 法拍降888萬

中國新聞組／北京4日電
張偉估值4400萬元的百達翡麗名表，起拍價直降888萬，3552萬開拍。（取材自每日經濟新聞）
張偉估值4400萬元的百達翡麗名表，起拍價直降888萬，3552萬開拍。（取材自每日經濟新聞）

「中科創系」創始人張偉，從一個小保安逐步成為資產500億元（人民幣，下同，約68億美元）的商業大老，再因涉黑道淪為階下囚、沒收資產，金融帝國崩塌。近日，「黑老大」張偉的一批資產被深圳市中級人民法院上架淘寶拍賣，其中包括1.6億元（約2191萬美元）起拍的一棟深圳市觀瀾湖高爾夫大宅，此外估值4400萬元（602萬美元）的百達翡麗超級複雜功能時計系列豪表，起拍價更直降888萬，以3552萬（約486萬美元）開拍。

每日經濟新聞報導，「中科創系」創始人張偉涉及組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪等多達11項目罪名，數罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金1217萬元。一審後張偉提起上訴，廣東省高院最終裁定，駁回上訴，維持原判。

張偉的私人飛機被拍賣。（取材自每日經濟新聞）
張偉的私人飛機被拍賣。（取材自每日經濟新聞）

深圳市中院日前發布拍賣公告，標的為「被執行人張偉所有、現持有人中科創控股有限公司（以下簡稱：中科創）的一架空客A319-115飛機」，起拍價逾6330萬元，保證金1200萬元，增價幅度30萬元。這架空客A319-115飛機飛行時間5043小時，2019年3月起被深圳市公安局龍崗分局查封，該飛機若要恢復適航還需近700萬元。另外還有深圳市觀瀾湖高爾夫大宅、百達翡麗名表遭到拍賣。

「中科創系」創始人張偉一棟1.6億元起拍的深圳市觀瀾湖高爾夫大宅。（取材自每日經...
「中科創系」創始人張偉一棟1.6億元起拍的深圳市觀瀾湖高爾夫大宅。（取材自每日經濟新聞）

據報導，張偉16歲當兵，入伍其間愛看商業書刊；退伍後，92年張偉帶著2000元去深圳，從保安做起，白手創業；2004年，張偉成立中科創金融控股集團；2015年，中科創為超過100家上市公司提供金融服務，累計管理資產逾500億元；2016年，公司更名為「中科新材」，開始轉型涉足供應鏈金融。

2019年，「中科新材」控股股東「中科創」辦公場地被相關部門查封。深圳市公安局通告，打掉了以「中科創」法定代表人張偉為首的涉黑犯罪集團，並對張偉等44名犯罪嫌疑人執行逮捕。

警方調查，該集團架設「88財富網」網絡融資平台，虛構投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金後再用於高息放貸牟利，並採取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收，還通過製作虛假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式，利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。

值得注意的是，廣東省深圳市委原副書記、政法委書記李華楠為張偉涉黑組織充當「保護傘」。2018年10月被免職；2019年4月被開除黨籍和公職。

張偉的私人飛機內部。（取材自每日經濟新聞）
張偉的私人飛機內部。（取材自每日經濟新聞）
深圳「黑老大」1.6億元的豪宅被法拍。（取材自每日經濟新聞）
深圳「黑老大」1.6億元的豪宅被法拍。（取材自每日經濟新聞）
張偉估值4400萬元的百達翡麗名表，3552萬開拍。（取材自每日經濟新聞）
張偉估值4400萬元的百達翡麗名表，3552萬開拍。（取材自每日經濟新聞）
張偉曾從保安搖身一變成為商業大老。（取材自中國基金報）
張偉曾從保安搖身一變成為商業大老。（取材自中國基金報）

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