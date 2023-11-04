砸20萬元說甘願…大媽網戀被騙 9靳東全是嫩妹

靳東被冒名。(取材自微博)

各地屢傳大媽追星陷騙局，有人被拉入名為「靳東明星」的粉絲群，之後一直充值打賞，而「靳東」以要談戀愛為名，讓被害人被騙20餘萬元(人民幣，下同，約2.8萬美元)也「心甘情願」。公安機關追查同類案件，揪出幕後犯罪團伙，發現9個「假靳東」，而且全是平均年齡不到30歲的年輕女孩。

「上海檢察」微信 公眾號報導，張阿姨(化名)是演員靳東忠實的「阿姨粉」，在微信聊天紀錄中，假靳東以「老婆」、「我會娶你」、「我想你了」等字眼，讓她參與所謂的「應援投資 」和「公益項目」，前後砸進去20萬元。

另一名被害人李女士(化名)指，自己先是在短視頻平台上被一個名為「你未來的東東」帳號搭訕，對方還發送一張「靳東」的「身分證照」，這讓李女士信以為真，陸續投入了幾萬元作為投資。

據報導，在公安機關和檢察機關調查下，發現這個犯罪團夥竟是9個平均年齡不到30歲、年輕女孩組成。她們以王某為首，自2022年5月至2023年6月期間，共詐騙 張阿姨等多名被害人人民幣30餘萬元，並將這些非法獲利用於購物消費、發放業務員工資等，揮霍殆盡。

王某曾在一家公司從事類似業務，即在短視頻App上冒用明星騙取錢財，當時王某只是一名業務員，負責和網友聊天。一段時間後，王某發現這一行有利可圖，便主動辭職與同事高某另起爐灶。