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男借廁所卻被保安阻擋還嗆「就不讓你進」 吉林白城住建局道歉

中國新聞組／北京4日電
有市民在吉林白城市住房及城鄉建設局借用廁所，被工作人員拒絕，還嗆「就不讓你進去！」（取材自縱覽新聞）
有市民在吉林白城市住房及城鄉建設局借用廁所，被工作人員拒絕，還嗆「就不讓你進去！」（取材自縱覽新聞）

一男子日前到吉林白城市住建局辦事想借用行政樓廁所，卻被工作人員以「行政大樓廁所不對外」為由嚴詞拒絕，還大喊：「我就不讓你進！」官方今發布通報稱，該員是勞務派遣保安人員，工作過程中態度惡劣、行為簡單粗暴，已對其進行嚴肅批評教育，調整工作，並對當事人賠禮道歉。不過仍被網友諷：「貴單位已經嚴重脫離了人民群眾了。」

據縱覽新聞報導，近日有網友發布視頻顯示，一男子去白城市住建局行政大樓上廁所被保安攔住，讓其到辦事大廳解決，男子解釋因辦事大廳廁所門鎖了，所以才來到行政大樓借用廁所，但保安及工作人員不相信，帶著男子到辦事大廳查看，確認廁所被鎖後，卻仍不讓市民借用行政樓廁所，雙方因此發生言語衝突。

視頻中，工作人員大聲喊：「我就不讓你進，行政大樓不對外。」引發大批網友批評「好大的官威」。

白城市住房和城鄉建設局辦公室主任事後稱，白城市住建局面向全社會公開便民服務，包括如廁、飲水、免費休息等。「我們對外開放的廁所確實設置在辦事大廳區域，當時保安不知道那邊廁所壞了，言語上就發生了一些誤會，保安確實做得不對。」

辦公室主任坦言，此事件確實暴露出了管理上的問題。「我們已經對安保人員進行了批評教育和正確引導，要求他們對群眾的接訪工作要正規起來，以後絕對不會再發生類似事件。」「這個事兒已經給我們局的整體形象造成了影響，我們會盡快在官方公眾號上發布情況通報。」

吉林白城市住房和城鄉建設局今天發布通報稱：經調查，視頻中工作人員是勞務派遣保安人員，其工作過程中態度惡劣、行為簡單粗暴，我局已對其進行嚴肅批評教育，作出工作調整的處理。與此同時，我們向當事群眾道歉，取得對方諒解。我們認識到此次事件暴露出對工作人員管理的不足，已加強教育，要求所有人員引以為戒，增強服務意識，堅持以人為本的理念，提升便民服務水平。

不過通報還是引來一些網友留言嘲諷：「你們已經嚴重脫離了人民群眾了」，「什麼都是他們的你進個什麼勁」，「弱者只能跟弱者較勁，然後開除一群弱者」，「就這素質還振興？」「保全也只是工作調整」，「懂了吧，下次再有人要去廁所，就拿個表格給他填，說明為啥要上廁所，然後去樓上蓋章，再下來傳達室蓋章，這樣就可以去了。別人又找不到藉口說你不讓上」。

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