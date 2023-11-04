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頻被要求付外賣…湘老漢網戀2年 她竟是無業男假扮

中國新聞組╱北京4日電
在一聲聲「夫君」中，夏某完成一次次代付。(取材自瀟湘晨報)
在一聲聲「夫君」中，夏某完成一次次代付。(取材自瀟湘晨報)

湖南一名65歲「多金」好漢網戀00後貧困女大學生，女方狂炫男方兩年來為她叫了3萬餘元(人民幣，下同，約4144美元)外賣；男方經家屬勸告後報警，發現竟是無業男子假扮。

瀟湘晨報報導，馮某2021年透過虛構的女大生「小敏」身分，在網上結識夏某，交流後得知夏某60多歲、家庭條件不錯，便以體弱多病、家庭困難的人設博得夏某關心，並建立戀愛關係。

在一聲聲「夫君」中，夏某完成一次次代付。時間一長，夏某發覺「小敏」點的外賣愈來愈貴，就改成每個月轉2000元生活費，讓「她」有時候自行去想吃點好的。

但「小敏」對此並不滿足，繼續花言巧語哄騙夏某代付外賣，還以買手機、住院、學雜費等藉口讓夏某繼續轉帳。

直到夏某侄子發現此事，勸告夏某報警，後來警方抓獲躲在精神病院的馮某。經查實，夏某共代付外賣3萬2000餘元，加上平時節日紅包、微信轉帳共計7萬餘元。 

法院稱，馮某虛構身分騙取他人財物，已構成詐騙罪，綜合考慮被告人的犯罪事實、社會危害程度以及具有坦白、自願認罪認罰等情節，判處有期徒刑3年。

法官說，近年假網戀真詐騙層出不窮，網上的「他」可能一表人才、甜言蜜語，但是實際的他可能是另一個樣貌；網戀謹慎，轉帳慎重，遇上心儀的網友，一定要核實身分再交往。如果懷疑對方可能是騙子，務必停止轉帳並報警。

六旬老漢漢網戀00後女大學生，在一聲聲「夫君」中，為她狂點外賣。(取材自瀟湘晨報...
六旬老漢漢網戀00後女大學生，在一聲聲「夫君」中，為她狂點外賣。(取材自瀟湘晨報)

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