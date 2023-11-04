施救不當？訓練過度？遼寧、合肥7歲童跑操場猝死

朵朵倒地9分鐘後，老師才開始為做心肺復甦術。(取材自新黃河／監視畫面截圖)

中國近日頻傳小學生上體育課猝死 事件，遼寧一名7歲女童，在校上體育課50公尺短跑後，突然倒地不起，9分鐘後老師才為孩子進行心肺復甦(CPR)；安徽一名7歲小一生也因跑操場7圈後當場猝死，一說是被罰跑，一說是足球 訓練過度。

新黃河報導，10月25日，遼寧省撫順市望花區逸夫小學二年級學生朵朵（化名），和同學們在操場上集合，準備進行50公尺短跑測試，不料，朵朵快速衝過終點，準備折返時突然昏倒在地上。

男同學圍在朵朵身邊不敢上前，體育老師隨後上前將女童扶起坐在操場上，9分鐘之後，體育老師開始為朵朵進行心肺復甦，時斷時續幾十秒，一名工作人員抱起朵朵送醫。警方出具的非正常死亡證明顯示，朵朵在逸夫小學內猝死，排除人為他殺。

朵朵的父親看到女兒發生意外的全過程，認為校方沒有讓孩子熱身，再進行50公尺短跑，本身就存在風險。事發後的第一時間，老師也沒有撥打電話叫救護車，並同步做CPR，錯過了搶救的黃金時間，急救人員抵達時，女兒的瞳孔已經放大。

該校校長稱，校方已和家屬進行溝通，雙方願意走司法程序解決，在司法鑑定結果沒下來前，此事不再多說明。

另據紅星新聞報導，網傳安徽合肥市蜀山區稻香村小學11月2日也發生學生猝死，視頻顯示，一女子在校園門口控訴「孩子在操場跑了7圈後，當場就死掉了」，「那麽活潑可愛的（孩子），早上跟我打招呼說媽媽我要去上學了，當天中午回來也沒有任何徵兆，下午放學孩子就沒了」。

網傳孩子是因為被罰跑才猝死，但也有傳孩子是在放學後足球訓練過度，才出現身體不適，經搶救無效。