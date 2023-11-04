豪宅屋主也被割韭菜？300萬買來兩棵樹 如今14.7萬賣出

拍賣公告截圖。（取材自潮新聞）

昨天，阿里資產平台一個特殊拍品「兩棵橄欖樹拍賣 價14.7萬元」（人民幣，下同），吸引1人報名並低價成交，也引來網友們的圍觀並直呼好貴。其實這兩棵樹頗有來頭，是杭州頂級豪宅雲棲玫瑰園香頌苑法式合院花園內的名貴樹木，號稱價值300萬元。如今價格縮水近95%拍出，讓很多豪宅經紀人震驚，網友則形容「豪宅業主也被割韭菜」。

潮新聞報導指出，杭州之江板塊頂級豪宅雲棲玫瑰園香頌苑法式合院今年8月以7470萬元拍出，當時最被大家津津樂道的就是房子內的這兩棵橄欖樹，因為拍賣公告中特意標註：拍品中「不含花園內兩棵名貴樹木」。據一位自稱前房主朋友的男子表示，「這兩棵樹是從巴西 運過來的，花了約300萬元。」

價值14.7萬人民幣的兩棵橄欖樹。（取材自潮新聞）

據悉，前房主非常看重這兩棵橄欖樹。一位資深豪宅經紀人說，這套雲棲玫瑰園法式合院去年就曾經在二手房市場叫賣，「當時我有個客戶出價到1.05億元，但房主堅持要再加價300萬元。」300萬元的爭議就在於院子裡這兩棵橄欖樹，當時客戶的意思是不願意加300萬元，要房往把兩棵樹挖走，房主聞言也不高興了，雙方不歡而散，後來沒談成。

豪宅內景。（取材自潮新聞）

頂級豪宅裡栽種名貴樹木，這並不少見。外國進口的名貴樹木之所以價值不菲，一方面是樹木離開了原本的生存環境，飄洋過海遠途跋涉過程中，死亡率較高；另一方面是這些名貴樹木通常作為造型樹，需要花費較多的人工和精力去培育和養護。

這次拍賣的這兩株長青橄欖樹，從當初號稱價值300萬元到現在法拍成交價14.7萬元（評估價也僅為21萬元），價格縮水了近95%，很多豪宅經紀人也表示很震驚。一位豪宅經紀人說，他之前在西湖區雙浦、袁浦一帶林場看到過這種長青橄欖樹，當時對方報價在60至70萬元/棵，「如果真心要買的話，實際價格應該會低不少，但應該也不至於低到現在這個拍賣價。」

不過，也有知情人士表示，名貴樹木和藝術品等物件一樣，在不同的受眾眼中，價值浮動也較大，往往出現「甲之蜜糖，乙之雞肋」的情況。