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李佳琦又攤上事了？消費者質疑為衝銷量 下單後「未付先送」

中國新聞組／上海4日電
李佳琦近來爭議不斷。（取材自36氪）
李佳琦近來爭議不斷。（取材自36氪）

隨著「雙11」開啟，直播一哥李佳琦近日爭議不斷，昨天他又登上了微博熱搜，原因是有消費者稱，她在李佳琦直播間下單了某品牌的化妝品，只付定金還沒付尾款，貨品就已由快遞派送到家，讓她想退貨也難。不過這回許多網友則是為李佳琦抱不平，認為這是廠商的問題。市場人士也稱，雙11期間，廠商為衝銷量未付先送並不罕見，因為此時不衝更待何時？

隨著預售訂單開啟尾款支付，藍鯨財經報導，各環節都在爭搶速度，今年雙11訂單「當天達」、「隔日達」屢見不鮮，也有部分消費者意外遭遇「未付先送」，一位沈女士的經歷文，昨再讓李佳琦衝上微博熱搜。

沈女士提供的11月1日晚訂單截圖，當天早間她已收到快遞但未簽收。（取材自藍鯨財經...
沈女士提供的11月1日晚訂單截圖，當天早間她已收到快遞但未簽收。（取材自藍鯨財經）

「我是在李佳琦直播間下單了珀萊雅，付了定金但還沒付尾款，但昨天一早快遞就來派送了。」11月2日，家住上海市的沈女士向媒體反映雙11的離奇遭遇。事發後，沈女士聯繫李佳琦直播間客服和珀萊雅官旗客服了解緣由，但未獲合理解釋。

「我懷疑是為了衝銷量才這麽幹的，本來我還可以取消訂單，現在貨先送到了，要退貨更麻煩了。」沈女士如此解讀自己的遭遇。據她介紹，派送的快遞員明確表示多個件都出現類似問題，「快遞員說物流信息也發現了異常，但問題到底出在什麽環節不清楚。」

據了解，沈女士的經歷並非個例，多位消費者在社交平台反饋都有類似遭遇，一位家住北京的消費者稱，購買的蘭蔻禮盒也出現「未付先送」，快遞員送貨上門後才提醒其支付尾款。

10月22日，沈女士向客服查證訂單「未付先送」緣由。（取材自藍鯨財經）
10月22日，沈女士向客服查證訂單「未付先送」緣由。（取材自藍鯨財經）

報導指出，由於消費者集中支付尾款會導致短期流量壓力暴增，品牌方為提升大促消費體驗，會選擇對預售進行預包，即提前把貨發到各地市的集中倉提前打包，待用戶支付完尾款後快速發貨。但也有物流行業人士稱此前並未聽說這種情況，認為問題可能出在品牌ERP系統或平台配送政策上，也不排除是平台對部分高等級消費者提供特別服務，但執行過程中出現紕漏。

不少網友這次則是為李佳琦抱不平，紛紛留言：「多年來雙11很多品牌在預售定金環節就會先打包好貨，一付尾款就到客戶手裡，幹嘛拉李佳琦來墊背」，「無語，這也怪李佳琦」，「沒事兒吧，東西自己下單的，送的快也有問題嗎？」。

據南方+報導，涉事的國貨品牌珀萊雅暫時未對此事公開回應。不過據11月1日雙11戰報消息，截至2023年10月31日23時59分，珀萊雅在天貓、抖音、京東、唯品會及拼多等美妝類成交金額排名都是NO1，可謂今年國貨化妝品品牌第一大贏家。

珀萊雅為什麽雙11這麽拚？近期發布的財報有跡可循。10月23日，珀萊雅發布2023年三季度業績報告，實現收入52.49億元（人民幣，下同），同比增長32.47%；歸屬於上市公司股東的凈利潤7.5億元，同比增長50.6%。營業收入、凈利潤的增長，珀萊雅表示，主要是線上渠道營收同比增長和第二成長曲線品牌較快增長。為實現此前電話會上「預計全年收入增長將實現高於23%的目標」，珀萊雅將依靠雙11著重發力。

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