我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

為李佳琦叫屈、批抖音「雙標」 直播主辛巴帳號被封

中國新聞組／北京4日電
此前，辛巴在一場兩小時的直播帶貨中給慕思床墊賣出了10.09億元人民幣的銷售額。（取材自科創板日報）
此前，辛巴在一場兩小時的直播帶貨中給慕思床墊賣出了10.09億元人民幣的銷售額。（取材自科創板日報）

時值「雙11」購物節熱門檔期，中國直播帶貨卻頻出爭議。知名直播帶貨主辛巴日前砲轟抖音「雙標、控制輿論」後，他在抖音的帳號再次被封禁，抖音官方給出的理由是「違反抖音社區自律公約」。辛巴在起家的快手平台上，帳號目前仍正常運作。

綜合鳳凰網、羊城晚報報導，辛巴10月底在直播中評論另一名知名直播主李佳琦因涉嫌要求品牌「二選一」造成壟斷爭議時表示，「沒有李佳琦依然拿不來這個貨，依然拿不到這個價格，這就是事情的本質的真相而已，雙11了，大家把李佳琦當成了幾個平台直接競爭的犧牲品而已，這就是真相」。

不久後，辛巴也因把慕思床墊「賣得太便宜」而陷入爭議。辛巴當時稱，銷售量達10億元人民幣（約1.4億美元），但廠家讓利太大，引起線下經銷商不滿，有可能不想合作了，不想履約。他還在直播中強調，「我沒有違背合同內的任何內容，所以慕思必須履約」。

辛巴抖音帳號被封禁。（視頻截圖）
辛巴抖音帳號被封禁。（視頻截圖）

辛巴隨後於11月1日在抖音開直播，斥責抖音是個「雙標」平台，「除了搞輿論，引導價值觀，你還能幹什麽」，「炒李佳琦控制價格的事，如今又炒辛巴的床賣便宜」，「只要是你對立面的人，無一幸免你往死了幹」。

隔天，辛巴擁有415萬粉絲的抖音帳號被封禁，封禁前該帳號獲讚1619.1萬。目前，在抖音上只能搜索到一些辛巴粉絲創建的辛巴相關帳號。

一位接近抖音的相關人士表示，辛巴此前屢次在抖音發布不實信息，侮辱謾罵，拉踩引戰。

事實上，辛巴的抖音號已經不是第一次被封禁，今年8月30日，辛巴的抖音號被封禁，平台勒令其在封禁24小時後才能復播，平台給出的原因是辛巴涉嫌貶低與損害平台形象。

公開資料顯示，辛巴又名辛有志，90後，辛選品牌聯合創始人，此前因其經常在快手直播帶貨，並在快手擁有近1億的粉絲，一度被稱為「快手帶貨一哥」，2018年，辛有志創建了辛選電商公司，目前公司擁有員工4000餘人。

辛巴的主要陣地為快手，截至發稿，辛巴在快手的帳號狀態保持正常。目前，快手和辛巴方面尚未給出回應。不過，報導指出，辛巴在快手上也曾多次被封禁。

抖音 電商

上一則

曾與川普、成龍交好…港澳賭壇名人葉壽 79歲夢中辭世

下一則

豪宅屋主也被割韭菜？300萬買來兩棵樹 如今14.7萬賣出

延伸閱讀

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色

中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色
小學生夯「鼻吸能量棒」 醫提醒2大症狀要注意

小學生夯「鼻吸能量棒」 醫提醒2大症狀要注意

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險