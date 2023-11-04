為李佳琦叫屈、批抖音「雙標」 直播主辛巴帳號被封

此前，辛巴在一場兩小時的直播帶貨中給慕思床墊賣出了10.09億元人民幣的銷售額。（取材自科創板日報）

時值「雙11」購物節熱門檔期，中國直播帶貨卻頻出爭議。知名直播帶貨主辛巴日前砲轟抖音 「雙標、控制輿論」後，他在抖音的帳號再次被封禁，抖音官方給出的理由是「違反抖音社區自律公約」。辛巴在起家的快手平台上，帳號目前仍正常運作。

綜合鳳凰網、羊城晚報報導，辛巴10月底在直播中評論另一名知名直播主李佳琦因涉嫌要求品牌「二選一」造成壟斷爭議時表示，「沒有李佳琦依然拿不來這個貨，依然拿不到這個價格，這就是事情的本質的真相而已，雙11了，大家把李佳琦當成了幾個平台直接競爭的犧牲品而已，這就是真相」。

不久後，辛巴也因把慕思床墊「賣得太便宜」而陷入爭議。辛巴當時稱，銷售量達10億元人民幣（約1.4億美元），但廠家讓利太大，引起線下經銷商不滿，有可能不想合作了，不想履約。他還在直播中強調，「我沒有違背合同內的任何內容，所以慕思必須履約」。

辛巴抖音帳號被封禁。（視頻截圖）

辛巴隨後於11月1日在抖音開直播，斥責抖音是個「雙標」平台，「除了搞輿論，引導價值觀，你還能幹什麽」，「炒李佳琦控制價格的事，如今又炒辛巴的床賣便宜」，「只要是你對立面的人，無一幸免你往死了幹」。

隔天，辛巴擁有415萬粉絲的抖音帳號被封禁，封禁前該帳號獲讚1619.1萬。目前，在抖音上只能搜索到一些辛巴粉絲創建的辛巴相關帳號。

一位接近抖音的相關人士表示，辛巴此前屢次在抖音發布不實信息，侮辱謾罵，拉踩引戰。

事實上，辛巴的抖音號已經不是第一次被封禁，今年8月30日，辛巴的抖音號被封禁，平台勒令其在封禁24小時後才能復播，平台給出的原因是辛巴涉嫌貶低與損害平台形象。

公開資料顯示，辛巴又名辛有志，90後，辛選品牌聯合創始人，此前因其經常在快手直播帶貨，並在快手擁有近1億的粉絲，一度被稱為「快手帶貨一哥」，2018年，辛有志創建了辛選電商 公司，目前公司擁有員工4000餘人。

辛巴的主要陣地為快手，截至發稿，辛巴在快手的帳號狀態保持正常。目前，快手和辛巴方面尚未給出回應。不過，報導指出，辛巴在快手上也曾多次被封禁。