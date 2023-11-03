不想上課找樂子 大學生雙11賤賣母校

閑魚平台上有不少大學生掛出自己的學校，「轉賣」的理由也五花八門，有人不想上課、有人嫌宿舍太遠、有人覺得食堂難吃、有人剛剛失戀觸景生情…這些高校標價從0.1元到1000萬元（人民幣，下同，約136.8萬美元）不等，分散在全國各地，甚至有一所標價為5萬元（約6836美元）的學校已經被拍下並付款，相關視頻在網上已有超過100萬人觀看。

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據紅星新聞報導，截至11月1日上午9時許，閑魚平台上賣學校的相關帖子已經超過3萬條，或許是因為臨近雙十一，近期發布的不少「賣學校」的內容都帶上了「雙11特價」、「全網最低價」、「滿300-50」等大促期間優惠買點，且組圖清晰，文案調侃中帶著一絲一本正經，讓人忍俊不禁。

極目新聞報導稱，閑魚官方微博 發布相關聲明回應。公告寫道：閑魚作為C2C的閑置交易平台，用戶可以自行發布想要轉賣或者交換的寶貝；但學校作為公眾資產，並非閑置物品，不可通過私人途徑出售、轉賣。通過「掛出學校」來逃避上課的行為，大概率是不可行的，希望廣大消費者能注意甄別。

據悉，閑魚用戶數已超5億，其中00後占比22%。作為年輕人聚集的閑置生活社區，一直以來，閑魚上大開腦洞的特色交易數不勝數，前有賣晚霞、代拼積木，後有代遛狗、為寵物絕育扮演壞人，年輕人總能根據當下的精神狀態、情緒需要，結合閑魚上「交易」的底色，通過掛出各種各樣「抖機靈」的商品，找到自己的同頻同好，為自己的生活找點樂子。