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江蘇溧陽副市長出軌 叫囂「強強聯合」逼離 被前妻實名舉報

中國新聞組╱綜合報導
女網友手拿身分證實名舉報。(視頻截圖)
女網友手拿身分證實名舉報。(視頻截圖)

一名女網友1日晚間發布視頻，檢舉自己的前夫、江蘇省溧陽市副市長張濤，與原單位女同事曖昧、逾越已婚男女正常尺度，指張濤宣稱「（我和劉x）強強聯合」，且事情洩漏後被逼迫離婚。影片引發網友熱議。對此，紀檢監察機關已同相關部門啟動調查。

大皖新聞報導，視頻中，女子手持身分證並配文，「本人顧敏琪，中共黨員，江蘇常州市級機關文職人員。現實名舉報前夫張濤（中共黨員，現任溧陽市副市長）私生活言行失當，具體情況如下，提請相關部門介入調查。」

該女子指張男在婚姻存續期間與原組織系統女同事劉女（現任某區委常委、紀工委書記）交往曖昧，言行失度，逾越已婚男女正常尺度。

檢舉女子稱事後被張濤逼迫離婚，張在法庭前多次恫嚇以及人身威脅。影片中配有二人的聊天紀錄截圖，並稱張濤在2022年調任溧陽市副市長後故態復萌，並宣稱，「（我和劉x）強強聯合，（你所掌握的）這點東西頂多一個誡勉談話，你看著辦。」

據報導，檢舉人稱，張濤在自己向組織反映後對外倒置因果，汙衊自己有臆想症歪曲事實，其二人為「正常交往」。視頻中檢舉人反映，事後張逼迫離婚，在法庭調解前多次恫嚇以及人身威脅。

另據中吳網微信公號11月2日通報，11月1日，有網友反映常州市有關縣區幹部的問題，紀檢監察機關已會同相關部門啟動核查程式，將根據核查情況依規依紀依法處置。

江蘇省溧陽市副市長張濤的工作簡歷。(取材自大皖新聞)
江蘇省溧陽市副市長張濤的工作簡歷。(取材自大皖新聞)
舉報人視頻中展示的曖昧同事張某照片。(取材自大皖新聞)
舉報人視頻中展示的曖昧同事張某照片。(取材自大皖新聞)

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