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沒簽證想出境 中國女護照夾50元美鈔賄賂新加坡輔警被判監

中國新聞組／北京3日電
新加坡樟宜機場示意圖。（路透資料照）
新加坡樟宜機場示意圖。（路透資料照）

中國人又在新加坡違法被關了。繼此前中國女子韓菲紫涉在新加坡醫院辱罵護士和警員被判入獄及罰款之後，據報導，又有一名52歲在新加坡轉機的中國女子，因沒有簽證，涉嫌前後三次企圖向當地保安公司職員和輔警各行賄至少50美元，要求對方允許自己上機，結果被判入獄4星期。

29歲中國女子韓菲紫日前在新加坡因代駕不熟悉車況被撞倒，她稱自己在醫院等待期間，護士對她說非新加坡公民沒有資格在醫院接受治病，頓時惹怒她。據外媒報導，韓菲紫不僅在護士面前爆粗口，面對調查官審問時，更囂張跋扈答非所問。韓菲紫因此被控6項控狀，10月25日被當地法院判決入獄5周5天，並罰款600新元（約3200元人民幣、438美元）。

此事引發大批中國網民評論稱「丟臉」，輿論稍歇之際，又傳出中國女子在新加坡涉違法事件。據香港01引述聯合早報報導指出，52歲中國籍女子曾秀英（譯音）與一名同齡的中國男子同遊，2023年10月16日下午抵達樟宜機場第一航廈。隔天凌晨轉機要前往荷蘭阿姆斯特丹，兩人在登機口接受安檢，但由於沒有合格簽證，兩人被拒進入登機處。

負責巡邏和安檢的保安公司職員此時協助以華語建議兩人到航空櫃枱諮詢。但兩人一直在登機處徘徊，保安公司職員見狀便再上前解說。被告卻將手搭在保安公司職員的肩膀上，然後從口袋裡掏出美鈔企圖行賄對方協助自己登機。保安公司職員當下拒絕賄賂。沒想到女子這時又拿出美鈔，再次企圖賄賂，同樣遭拒絕。保安公司職員隨後離開現場。

不久後，一名女輔警上前，要查看女子的護照，女子交出護照時，在裡頭夾了幾張美鈔，並以華語請求對方幫助自己。輔警拒絕收錢，只接過被告的護照。雖然女輔警不明白華語，但她通過女子的行為，意識到她當時是要賄賂自己，以便她和友人能順利登機。事後女子因涉企圖賄賂保安公司職員和輔警而被逮捕。

調查顯示，女子當時向保安公司職員和輔警各自行賄至少50美元。女子在接受調查時也承認，她企圖賄賂兩人好讓自己登機。面對兩項抵觸防止貪污法令罪名，女子在11月1日承認其中一項，另一項交由法官下判時一併考慮。法官最終判她坐牢4周。

新加坡 簽證 香港

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