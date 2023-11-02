農村紅白喜事「立火聚餐」須辦證？河南滑縣：是誤解

網傳執法人員勸阻農民辦宴席。(視頻截圖)

一則「河南 滑縣一農村只要立火聚餐就要辦證」的消息在網上引發轟動，引發大量網友跟帖吐槽稱「荒唐」。隨後，河南滑縣對此通報，稱執法人員對政策解讀不規範，涉事人員被停職。

此前網路盛傳河南安陽市滑縣的安監工作人員發布通知稱：農村只要立火聚餐，就要辦證，否則罰款。更有視頻顯示，滑縣一農戶疑在料理宴席，幾名身穿制服的執法人員來催討證件。

網上對此議論紛紛，有自媒體發文批評，「怎麼看怎麼覺得滑稽？我就立火做一個飯，還要到安監局去報備，這是不是不要人吃飯了呢？」該文並質疑，只要是家裡來了親戚或朋友，要招待，都要到安監局報備。全縣那麼多農村家庭，誰家沒有一個七親六眷，三朋四友的，他們要是在一起立火聚餐就違法，那每天這樣違法的行為能有多少？

對此，「滑縣市場監管」微信 公眾號11月1日通報，2023年10月17日，本局接舉報有人在老店鎮耿範村西頭一院落內進行聚餐活動。上午11時左右，老店鎮市場監管所四名執法人員到達現場後，發現並不是農村正常紅白喜事聚餐活動，五名人員正在現場備菜、清洗餐具，加工環境簡陋、露天作業，無「三防」設施，操作人員未持有效健康證明，存在嚴重的安全隱患，易引發食品安全事件，危害群眾身體健康。執法人員對上述人員進行相關法令的講解，並勸導停止加工行為。

通報指出，在執法過程中，執法人員對政策解讀不規範，引起了群眾誤解。本局已下令該同志 作出深刻檢查，並做出停職處理。