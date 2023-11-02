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北京垃圾站為達標 剁新鮮白菜充當廚餘 公司負責人被處理

中國新聞組／綜合報導
北京海淀區一垃圾分類桶站，環衛人員將新鮮完好的白菜剁碎充作廚餘。（視頻截圖)
北京海淀區一垃圾分類桶站，環衛人員將新鮮完好的白菜剁碎充作廚餘。（視頻截圖)

近日，網路熱傳一則影片稱，北京海淀區的垃圾分類桶站，環衛人員將新鮮完好的白菜剁碎充作廚餘。對此，媒體從海淀區相關部門以及中關村街道等有關管道獲悉，目前查明，此事是某公司工作人員為完成當月廚餘垃圾分揀任務，將公司內部食堂的白菜充當廚餘垃圾進行處理。

來源：YouTube

央廣網報導，海淀區中關村街道剛發布核查情況說明，網傳的垃圾分類桶站地點位於科煦社區保福寺平房區，由北京綠鑫城市環境管理有限公司負責日常管理和維護，涉事工作人員為該公司陳姓員工。公司主要職責是確保桶站周圍乾淨整潔，和督促居民正確投放廚餘垃圾。因月底尚未完成當月廚餘垃圾分類任務，遂將公司內部食堂的白菜充當廚餘垃圾進行處理。

說明指出，事件發生後，街道立即約談涉事公司，責成其進行自查整改並對相關責任人嚴肅處理；並深刻汲取教訓，對轄區內所有社區開展排查，進一步加強垃圾分類引導和反食品浪費宣傳教育，堅決杜絕此類事件再次發生。

垃圾不夠，白菜來湊，事件也引發熱議。紅星新聞對此發布評論指出，看著鮮嫩翠綠的白菜碎了一地，首先讓人想到的是浪費，接著是心疼，然後是質問：何以荒唐至此？

評論指出，就這件事而言，還可以繼續追問的是，誰制定、下達了這些指標化的分類任務？在制定指標的時候，是否做了充分的研究，是否結合了相關餐飲企業和社區的實際？搞清楚這些源頭性的問題，也有利於從根本上杜絕類似的荒誕行為。

當然，指標任務的科學性和合理性是一方面，相應的企業和個人在日常執行的過程中，是否按照要求真正做到了分類，是另一方面。政策層面的問題要在政策層面解決，執行層面的問題要在執行層面解決，不能混為一談，也都應調查探究清楚，然後對症下藥。

評論也表示，希望這種舉一反三，不僅橫向展開，也向縱深處反思：究竟為什麼要垃圾分類、垃圾分類為了誰，又該如何科學地貫徹垃圾分類？

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