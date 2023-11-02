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「校如牢籠」 河南23歲女師跳樓 遺書：當小學老師太難

中國新聞組╱北京2日電
河南00後女老師自殺前，剛過23歲生日。(取材自每日經濟新聞)
河南00後女老師自殺前，剛過23歲生日。(取材自每日經濟新聞)

河南00後小學女老師疑跳樓自殺事件近日引發關注。女老師在遺書中稱，任職學校像進了「牢籠」、「喘不過氣來」「（每天）讓人崩潰」；有知情人爆料，女老師自殺前一天曾被校長當學生面批評；其家屬稱，女老師曾多次提起學校安排過多本職以外的事情，讓她身心俱疲。

來源：YouTube

海報新聞報導，河南網友呂女10月31日發文表示自己妹妹「是河南省實驗小學三四班班主任，周天（10月22日）好好去上班，周五早上接到民警電話已停止了呼吸，遺書直指校方！但校方領導拒不認責，甚至拒絕家屬進入校園，查看監控」。

呂女透露，23歲妹妹今年8月剛考上教師編，沒想到當老師才3個月，就從6樓一躍而下，結束年輕的生命，「妹妹一向樂觀開朗，我們不相信她僅僅因為一點事情，就輕易結束生命」。

呂女事後在妹妹的手機發現，妹妹26日當晚自殺前寫了一份遺書，遺書中稱「真的撐不住了」「從來沒想過，身為一個小學老師會這麼的難」。

她在遺書中還表示，「面對學生，很想真的做到教書育人，但是學校的工作、活動、領導的檢查，讓我們這些沒有培訓過就直接當班主任的畢業生像入了牢籠，牢籠一點點縮小，我們每天都提著最後一口氣上班」。

河南00後女老師留遺書，控訴本職外事務繁雜。(取材自紅星新聞)
河南00後女老師留遺書，控訴本職外事務繁雜。(取材自紅星新聞)

呂女說，妹妹多次跟家人提起學校給老師安排太多本職以外的工作，周末還要開會、加班，有時還會挨批評。「我印象比較深的一件事情，是學校安排她寫宣傳稿，一連改了三遍才過關。我不明白，老師的任務不是教書育人嗎，為什麼要安排一個任課老師一遍遍寫宣傳稿？」

呂女提供的聊天紀錄顯示，妹妹9月27日晚上8點稱「還在開會」「被領導批評了」；10月6日下午提到「在學校」、「7天」、「不休息」等；10月11日，她傳訊息給姊姊說「昨晚凌晨1點才回宿舍，真不容易」。

報導指出，多次撥打該校副校長電話都被掛斷；鄭州市管城回族區教體局電話也未打通。

界面新聞報導，針對事件，「管城發布」微信公眾號11月1日發布通報：「事件發生後，區教育局高度重視，第一時間協同相關部門成立聯合調查小組，對此事件進行調查。」

消息曝光後，網上出現為女老師抱不平的聲浪，更有網路文章稱許多考上教師編的人後悔。

「三聯生活周刊」過去的報導也被轉發，文章提到一名90後張小徽，曾對教書懷抱極大熱情，但真的工作以後發現，「輕鬆」只是她自己的想像。

張小徽估算一下，她當小學主課老師和班主任時，只有三成工作是教書任務，其他七成都是社會任務。甚至會在凌晨兩點被校領導者叫起來，去做志工。

有不少網友表示，本職以外的事務，擠壓了老師進行教學工作的時間和精力，根本本末倒置。

圖為呂女與妹妹的聊天截圖。(取材自海報新聞)
圖為呂女與妹妹的聊天截圖。(取材自海報新聞)

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